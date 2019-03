Médico-social : Découvrez les chiffres clés du système français

Les chiffres clés du secteur médico-social

180 millions d’euros : C’est la somme investie pour l’accompagnement médico-social sur la période 2017-2021. ARS

59 millions d’autorisations d’engagement ont été déléguées aux ARS en 2017. ARS

10 millions d’euros : C’est la somme investie dans le cadre de la mesure « Réponse accompagnée pour tous » en 2017. ARS

3,7 millions d’euros : C’est la somme supplémentaire qui a été allouée aux ARS en 2018. ARS

30 000 : C’est le nombre d’établissements et services médico-sociaux existant aujourd’hui en France. ARS

1,2 million : C’est le nombre de personnes âgées et handicapées qui sont accompagnées dans leur parcours de vie et de soins. ARS

605 059 : C’est le nombre global de places pour personnes âgées dépendantes, y compris en accueil temporaire, dans 7 438 EHPAD en 2017. Source : DRESS, Panorama statistique Jeunesse Sports Cohésion sociale 2017.

1 953 €/mois : C’est le prix médian d’une chambre seule en hébergement permanent en EHPAD, en 2017 (prix hébergement + tarif dépendance GIR 5-6). Source : CNSA 2018.

85 ans et 9 mois : C’est l’âge moyen d’un résident à l’entrée en EHPAD* en 2015. Sources : DRESS, 2015, enquête EHPA.

494 354 : C’est le nombre de places en établissements et services pour accompagner les personnes handicapées dont 158 901 places pour les enfants et 335 453 places pour les adultes en 2017. Source : DRESS, Panorama statistique Jeunesse Sports Cohésion sociale 2017.

89 % des places pour personnes handicapées dans des établissements sont de statut privé à but non lucratif, 10 % de statut public et moins de 1 % de statut privé. Source : FINESS, décembre 2017.

Sources : ARS, L’organisation de l’offre médico-sociale – Les chiffres de l’accompagnement médico-social www.ars.sante.fr. CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie en 2018.