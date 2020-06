Médicaments : un marché de plus de 30 milliards d’euros en France en 2008

Le Mémento 2009 des médicaments de la Mutualité française est en ligne. Le document fait le point en 10 pages de graphiques et tableaux sur le marché 2008, les dépenses, les remboursements… En 2008, le marché du médicament aura pesé 30,1 milliards d’euros – 3 milliards de boîtes -, dont 28,1 milliards prescrits. Le marché est en baisse de 2,7 % en valeur et 6,8 % en nombre de boîtes.

Ces dépenses de médicament ont été prise en charge par la Sécurité sociale à 68 %, loin devant les mutuelles (11 %), les assurances et institutions de prévoyance (6 %) et l’Etat (1 %). A noter que 14 % de ce coût est resté à la charge des ménages.

La part des médicaments génériques a progressé de 10,3 % et ils représentent désormais 13 % de la valeur du marché des médicaments, soit 3,8 milliards d’euros (3,5 en 2007).

La Mutualité française constate cependant que les prescriptions tendent à se déplacer vers des médicaments plus coûteux et sans générique. Ainsi, pour ce qui est des statines, les médicaments pouvant être substitués par des génériques ont décru de 57 % à 42 % du marché entre 2004 et 2008. Dans le même temps, les prescriptions de médicaments non substituables, plus coûteux ont progressé 43 à 58 %, sans que leur rapport bénéfice-risque soit meilleur.

Autre point négatif : même si les ventes de médicaments à service médical rendu (Smr) insuffisant comme les vasodilatateurs reculent, elles représentent toujours une dépenses importante (plus de 250 millions) et la Mutualité française en demande donc le déremboursement. (Source Viva)

Le Mémento : www.mutualite.fr