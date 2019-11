Médicaments pour maigrir: bientôt en pharmacies, mais …

Alors que dans quelques semaines, “Alli”, une pilule amaigrissante sera vendue sans ordonnance dans les pharmacies, l’Agence du médicamentlance un appel à la prudence et à la raison face aux tentations des produits pour maigrir.

“Alli” agit dans l’intestin en limitant l’absorption des graisses ingérées. Ce médicament s’adresse aux adultes présentant un surpoids important (avec un indice de masse corporelle de 28 ou plus). Mais son arrivée sur le marché européen, prévue fin avril/début mai, coïncide avec l’ouverture de la chasse aux kilos pratiquée par nombre de personnes à l’approche de l’été. “La ligne jaune est vite dépassée lorsqu’on cherche à perdre quelques kilos superflus, notamment avant l’été”,explique ll’AFP, Anne Castot, responsable de de la surveillance du risque et de l’information sur le médicament à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

La France hostile à la commercialisation d’Alli

Elle rappelle aussi qu’Alli, produit par les laboratoires GSK, est contre-indiqué pour les moins de 18 ans et en cas de grossesse et d’allaitement et pouvait avoir des “interactions nocives” avec d’autres médicaments. La prise d’Alli, qui peut provoquer des diarrhées importantes, peut par exemple diminuer l’efficacité de la pilule contraceptive. Précisant que la France avait été hostile à la commercialisation d’Alli hors prescription médicale, autorisé au niveau européen, le directeur général de l’agence, Jean Marimbert, a souligné qu’il serait vigilant sur les “risques de dérives et d’écarts”. Il estime que les pharmaciens,qui devront s’assurer que la demande d’Alli est justifiée et sa délivrance appropriée, sont “tout à fait conscients de l’enjeu de santé publique”.

Le médicament doit s’inscrire dans une stratégie thérapeutique

L’obésité et le surpoids important ont doublé en 20 ans, touchant aujourd’hui 13% à 16% de la population française, et sont reconnus comme facteur de risque majeur de surmortalité cardio-vasculaire. “Un patient obèse ou en surpoids important doit faire l’objet d’une prise en charge médicale parce que c’est un facteur de risque cardio-vasculaire”, a expliqué Mme Castot. “Le médicament n’est qu’une aide et doit s’inscrire dans une stratégie thérapeutique globale”, incluant une surveillance du régime alimentaire et une activité physique adaptée, a-t-elle souligné. Philippe Lechat, directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques à l’Afssaps, a de son côté insisté sur “l’efficacité modeste” à attendre d’Alli, qui est en fait une version à demi-dose de Xenical (orlistat), vendu sur ordonnance depuis 1998. Si la commercialisation d’une pilule amaigrissante hors prescription peut faire débat, les représentants de l’Afssaps ont également souligné le danger d’utiliser des produits vendus sur internet ou hors du circuit des pharmacies.