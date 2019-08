Médicaments AZ : Gérez votre boîte à pharmacie

Créée par Passeport Santé, Médicaments AZ est une application gratuite qui rescence plus de 12 000 médicaments vendus dans les pharmacies françaises. Une fiche pratique est consacrée à chacun d’entre eux et comprend des informations telles que : la présentation du médicament, sa voie d’administration, ses conditions de prescriptions habituelles, un rappel des posologies à respecter, les effets secondaires et contre-indications…. L’application permet également à son utilisateur :

– d’enregistrer ses prescriptions, traitements, posologies et les consignes de son médecin ;

– de scanner directement ses médicaments avec son smartphone via un QR code pour les retrouver facilement;

– de créer une boîte à pharmacie virtuelle gardant en mémoire les médicaments prescrits ou ceux déjà pris auparavant.

Application gratuite téléchargeable sur Android et Apple.