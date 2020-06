MEDICA poursuit son engagement en faveur des travailleurs handicapés

MEDICA réitère ses engagements en faveur des travailleurs handicapés et signe un nouvel accord d’entreprise avec l’ensemble de ses partenaires sociaux.

Le bilan du premier accord signé en 2008 est positif : le nombre de travailleurs handicapés a doublé en trois ans sur l’ensemble du groupe MEDICA qui a effectué près de 230 recrutements. Cinq grands domaines d’actions ont permis d’obtenir ce bilan très positif : le recrutement, l’intégration, la formation, la sensibilisation des équipes et le maintien dans l’emploi. Ces engagements se sont concrétisés par des actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble des collaborateurs du groupe : campagnes d’affichage, courriers individualisés à chaque salarié,…autant d’occasions de prendre en considération la situation de chacun.

Tous les postes proposés au sein de l’entreprise sont ouverts aux candidatures de personnes handicapées et font l’objet des aménagements nécessaires. Les managers ont bénéficié d’une formation dédiée à l’intégration et au suivi des collaborateurs en situation de handicap. Le groupe a concrétisé des partenariats avec des structures spécialisées comme les ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et les Entreprises Adaptées. Il s’est par ailleurs identifié localement auprès des structures comme les CAP Emploi et MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) qui visent à l’insertion et à l’intégration des personnes handicapées. En parallèle, MEDICA a multiplié ses actions de communication externe en participant chaque année à des salons spécialisés.

Créé en 1968, le groupe MEDICA, acteur de la prise en charge de la dépendance pérenne et temporaire en France, intervient dans le secteur “EHPAD” (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) en France et en Italie, et dans le secteur sanitaire, avec des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation et cliniques psychiatriques.