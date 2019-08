Médecine du travail : un livret sur le handicap en entreprise

« Missions Handicap et Services de Santé au Travail nous ont fait part de leur méconnaissance réciproque, voire de leurs difficultés à dialoguer», explique Jean Paul Bagna, président de Taïnos. « Et lorsque le dialogue existe, il donne d’excellents résultats. Mais ce dialogue n’est pas toujours simple à établir, nous nous connaissons parfois assez mal, et les réalités des entreprises sont très variées », complète Bruno Ponty, président d’Hangagés.

C’est fort de ce constat que les deux associations avec l’aide du Docteur Mizzi, médecin Coordinateur du Groupe Nexter, se sont mobilisées pour proposer un document de sensibilisation permettant aux professionnels de la Santé au Travail de mieux connaître la notion de travailleur handicapé, loin de toute approche médicale, de balayer les éventuelles idées reçues, appréhender l’esprit de la loi de 2005, comprendre le type d’interventions possibles en entreprise, la notion de maintien dans l’emploi et éviter ainsi l’inaptitude.

« Depuis 2005, nous sommes de plus en plus sollicités par les entreprises ou leurs salariés sur le sujet du handicap, sans pour autant toujours disposer du temps nécessaire pour bien traiter le sujet », explique le Docteur Mizzi.

Car si les Médecins du Travail sont des acteurs-clés de la réussite d’un politique handicap en entreprise, ils sont trop peu nombreux, manquent de temps et ne connaissent le handicap que sous l’angle médical où celui-ci est synonyme de maladie ou d’inaptitude. Ils ignorent parfois le rôle et la

volonté des entreprises à mieux prendre en compte les besoins des collaborateurs handicapés de l’entreprise.

Le livre blanc aborde neuf points :

• qu’est-ce qu’un Travailleur Handicapé ? (et pourquoi la notion de handicap dépasse parfois le strict champ médical),

• quelques chiffres-clés pour balayer les idées reçues sur les Travailleurs Handicapés,

• quelles sont les obligations légales de l’entreprise ?

• quels sont les facteurs-clés de succès pour favoriser le maintien dans l’emploi ?

• concrètement, quelles mesures l’entreprise peut-elle mettre en œuvre ?

• quelques exemples d’actions menées pour compenser le handicap,

• quels acteurs-clés mobiliser pour accompagner un collaborateur handicapé ? Avec quels moyens financiers ?

• médecine du Travail et Mission Handicap : comment travailler ensemble dans le respect de la confidentialité ?

• déclarer son handicap au sein de l’entreprise : quels sont les risques pour le salarié ? Quels sont les avantages ?

• pour en finir avec les idées reçues sur la déclaration de handicap.

Télécharger le livre blanc sur www.hangages.org