Un cabinet médical sous la forme d’une plateforme web : Hellocare propose de consulter un médecin en ligne sur internet

La consultation d’un médecin en ligne et à distance, c’est désormais possible. En effet, Hellocare, plateforme e-santé qui met en relation les patients et les professionnels de santé via un service de téléconsultation médicale, a récemment lancé sa plateforme « Hellocare connect », un cabinet virtuel médical dédié aux patients.

« Face à l’annonce du remboursement de la télémédecine et notamment des téléconsultations des médecins traitants le 15 septembre dernier, Hellocare apporte une solution aux patients souhaitant effectuer une consultation en ligne à distance avec leur médecin traitant et être remboursés de la même façon qu’une consultation physique, commentent les membres d’Hellocare. Ce cabinet virtuel prend la forme d’un logiciel en ligne accessible depuis les navigateurs web. La version mobile sera disponible ultérieurement mais le service sera tout de même accessible depuis votre navigateur de smartphone en attendant.

Concrètement, Hellocare connect permet aux patients d’accéder à leur espace santé et de prendre rendez-vous immédiatement avec leurs médecins traitants, et des médecins généralistes ou spécialisés (dermatologues, gynécologues, ophtalmologues et pédiatres). Le patient pourra très prochainement rechercher son médecin traitant (ou autres) dans l’annuaire prévu à cet effet si celui-ci n’est pas déjà inscrit sur Hellocare et l’inviter à rejoindre le service. « Les expérimentations menées depuis 2010 ont montré que ce type de pratique médicale était un complément efficace aux visites en cabinet médical, avec de multiples aspects positifs tant sur le plan médical que sur le plan économique, explique Mathilde Le Rouzic, co-fondatrice de Hellocare. L’annonce du remboursement des télé-consultations permet de développer l’usage de la télé-consultation en France en apportant à tous des opportunités de prise en charge additionnelles en santé. Hellocare va pouvoir – dans ce contexte – déployer plus largement sa solution, après l’avoir consolidée et sécurisée pendant plusieurs mois ».

À découvrir sur : https://hellocare.com/