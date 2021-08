Médailles françaises aux Jeux Paralympiques : suivez le compteur tricolore

Ecouter article Ecouter article





Suivez le compteur des médailles françaises remportées aux Jeux Paralympiques de Tokyo !

Du 24 août au 5 septembre 2021, les Jeux Paralympiques de Tokyo rassemblent plus de 4400 athlètes en situation de handicap venus du monde entier. Parmi eux, figurent près de 150 sportifs français qui défendent le drapeau tricolore dans 19 sports sur les 22 représentés au total. Nous vous invitons à suivre ici l’évolution de la conquête des médailles françaises sur l’ensemble des épreuves de ces Jeux Paralympiques.

Le compteur des médailles françaises remportées aux Jeux Paralympiques de Tokyo

La première médaille française de ces Jeux Paralympiques a été décrochée par Marie Patouillet , le mercredi 25 août. Il s’agit d’une médaille de bronze remportée sur l’épreuve de poursuite individuelle en para-cyclisme .

, le mercredi 25 août. Il s’agit d’une remportée sur l’épreuve de . La seconde médaille a été décrochée par le nageur Ugo Didier, qui a terminé deuxième sur l’épreuve de 400 m nage libre, également le mercredi 25 août. Il remporte ainsi une médaille d’argent et devient vice-champion paralympique du 400 m nage libre S9.

Nombre de médailles françaises remportées aux Jeux Paralympiques de Tokyo : 2 médailles soit 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze.

Les sports représentés à Tokyo et les athlètes français qualifiés

Comme il n’y a pas que les médailles qui comptent, nous vous proposons de découvrir ici l’ensemble des sports représentés aux Jeux Paralympiques, ainsi que la liste de tous les athlètes français qualifiés.

La délégation française est composée de 138 athlètes auxquels s’ajoutent 15 guides et assistants – 3 en para athlétisme, 3 en boccia, 2 en para cyclisme, 2 au foot à cinq, 1 au para aviron et 4 au para triathlon, représentant 11 fédérations.

ADOLPHE Timothée T11 Paris Université Club Para athlétisme AGBLEMAGNON Gloria F20 Saran Loiret Athletic Club Para athlétisme ASSOUMANI Arnaud T47 Entente Franconville Cesame Val d’Oise Para athlétisme BERTRAND Valentin T37 Stade Français Para athlétisme BRIGNONE Nicolas T53 Handi Club Calédonien Para athlétisme CASOLI Julien T54 Groupe Athlétique Haut Saonois Para athlétisme CIBONE Thierry T34 Club Handisport de Lifou Para athlétisme FAIRBANK Pierre T53 Handi Club Calédonien Para athlétisme FRANCOIS ELIE Mandy T37 Foyal Club Handisport Para athlétisme GEFFROY Gaël T20 Montluçon Athlétisme Para athlétisme GENEST Manon T37 Paris Université Club Para athlétisme HENNOUNI-BOUZIDI Redouane T38 Amiens Université Club Para athlétisme JOZWICKI Dimitri T38 U.S. Tourcoing Athlétisme Para athlétisme KEITA Nantenin T13 Avia Club Athlétisme Para athlétisme KOUAKOU Charles-Antoine T20 Sport toi bien 93 Para athlétisme LANZA Angelina T46 Lyon Athlé Para athlétisme LE FUR Marie Amelie T64 AJ Blois-Onzain Para athlétisme MAKUNDA Gauthier T11 Avia Club Athlétisme Para athlétisme PALLIER Ronan T11 Stade Nantais Athletic Club Para athlétisme PAVADE Dimitri T64 Club d’Athlétisme ATHLÉ 632 Para athlétisme RADUIS Louis T38 Paris Université Club Para athlétisme SOLDE Tiphaine T64 Athlétic 3 Tours Para athlétisme BENOIT Nathalie PR1 W1x Rowing Club de Marseille Para aviron BOUGE Perle PR2 Mix2X Aviron Bayonnais Para aviron BOULET Margot PR3 Mix4+ Cercle Aviron Nogentais Para aviron JESEL Antoine PR3 Mix4+ Aviron Marne et Joinville Para aviron LAVIGNE Christophe PR2 Mix2X Boulogne 92 Aviron Para aviron SAUZEAU Erika PR3 Mix4+ Sport Nautique d’Amiens Para aviron TARANTO Rémy PR3 Mix4+ Rowing Club de Marseille Para aviron JACOBS Thomas WH2 Annecy Badminton Club Para badminton LOQUETTE Méril SU5 Badminton Maisons Laffitte Para badminton MAZUR Lucas SL4 Association Badminton Salbris Para badminton MORIN Lénaig SL4 Bad Club du Pays de Fougeres Para badminton NOEL Faustine SL4 REC Badminton Para badminton TOUPE David WH1 Badminton Athletic Tarbais Para badminton BRENEK Rodrigue BC3 Handisport Ladapt Cambrai Boccia HECKEL Sonia BC3 Handisport Ludres Boccia VAN DER BEKEN Samir BC3 Handisport Ladapt Cambrai Boccia BARBOSA Nelia KL3 Red Star Club Champigny Para canoë BOULLE Rémy KL1 Canoë-Kayak Club Orléanais Para canoë POTDEVIN Eddie VL3 Charleville-Mézières C.K. Para canoë AREZKI Hakim B1 Precy sur Oise Foot à 5 DIAKITE Tidiane B1 AS Cécifoot Saint-Mandé Foot à 5 MIGUEZ Mickael B1 Mérignac SAM Foot à 5 NIANG Babacar B1 Toulouse Football Cécifoot Foot à 5 RIVIERE Gaël B1 Bondy Cécifoot Club Foot à 5 VILLEROUX Frédéric B1 Mérignac SAM Foot à 5 WOUANDJI Yvan B1 AS Cécifoot Saint-Mandé Foot à 5 YOUME Khakifa B1 Mérignac SAM Foot à 5 ALENCON Katell C4 Handisport Brest Para cyclisme BEAUGILLET Raphael VI (pilote : François Pervis) AS Handicapes Blesois Para cyclisme FOULON Dorian C5 URT Vélo 64 Para cyclisme JOUANNY Florian H2 CSBJ Handisport Para cyclisme LE CUNFF Kévin C5 Dunkerque Cyclisme Handisport Para cyclisme LEAUTE Alexandre C2 URT Vélo 64 Para cyclisme LLOVERAS Alexandre VI (pilote : Corentin Ermenault) Tandem Club Rhodanien Para cyclisme MARC Elise C3 AMSL Fréjus Sports et Handicaps Para cyclisme PATOUILLET Marie C5 US Créteil Para cyclisme TARSIM Riadh H3 Stade Français Paris Para cyclisme VERGNAUD Loic H5 Handisport Roannais Para cyclisme GERNY Céline Grade II Pôle hippique de Rethel Para équitation ROYON Anne Frédérique Grade I Ecurie du Colombier Para équitation VINCHON Vladimir Grade IV Ecurie Chalvignac Vesin Para équitation ZENATI Chiara Grade III UCPA La Courneuve (93) Para équitation NOBLE Romain A CAM Bordeaux Escrime fauteuil PETER Yohan B Mousquetaires Val d’Europe Prudhomme Escrime fauteuil TOKATLIAN Damien A CAM Bordeaux Escrime fauteuil VALLET Maxime B Toulouse Aragou Escrime fauteuil BOURLON Axel -54kg Handisport Roannais Para développé couché GHAZOUANI Souhad -73kg ASPTT Lille Para développé couché LATCHOUMANAYA Hélios -90kg AS Bourg La Reine Para judo MARTINET Sandrine -48kg US Orléans Judo Jujitsu Para judo PETIT Nathan -81kg Judo 83 Toulon Para judo CHARDARD Laurent S6 Guyenne Handi Nages Para natation DIDIER Ugo S9 Jeunesse Sportive Cugnaux Omnisports Para natation MAILLET Nathan S14 Association Sportive des Nageurs Loudunais Para natation MARAIS Florent S10 Handisport Antibes Méditerranée Para natation PIERRE Emeline S10 Dauphin Sectoin Paloise Para natation PORTAL Alex S13 Cercle des Nageurs de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye Para natation ROULET Anaëlle S10 Les Sables d’Olonne natation Para natation SMETANINE David S4 Club Nautic ALP’38 Para natation SUPIOT Claire S9 Angers natation Para natation CHALMIN Adrien 0,5 pt ASM Clermont-Ferrand Rugby fauteuil COROMPT Christophe 1 pt Bourgoin-Jallieu Rugby fauteuil DUCRET Jordan 1 pt Carquefou Rugby fauteuil HIVERNAT Jonathan 3 pt Stade Toulousain Rugby fauteuil JARLAN Rodolphe 2,5 pt Stade Toulousain Rugby fauteuil LE GUEN Corentin 0,5 pt Nuits Saint Georges Rugby fauteuil MAUREL Brice 2,5 pt Montpellier Rugby fauteuil NANKIN Cédric 1,5 pt CAPSAAA Rugby fauteuil SALEGUI Christophe 3 pt Drop de Béton Rugby fauteuil THIRIET Matthieu 1,5 pt Stade Toulousain Rugby fauteuil VALENTIM Nicolas 2 pt ASM Clermont-Ferrand Rugby fauteuil VERDIN Sébastien 3 pt Nuits Saint Georges Rugby fauteuil KONG Bopha K43 -61Kg CKF Bondy Para taekwondo SCHIEL Laura K44 +58Kg Tækwondo Dourdan Para taekwondo CATTANEO Frédéric / US Arnage Tennis Tennis fauteuil FAIRBANK Charlotte / TC Voisins le Bretonneux Tennis fauteuil HOUDET Stéphane / Tennis Club Riez Océan Tennis fauteuil MENGUY Gaëtan / Tennis Club Riez Océan Tennis fauteuil MÖRCH Emmanuelle / Tennis Club Antony Tennis fauteuil PEIFER Nicolas / Sarreguemines Handisport Tennis Tennis fauteuil BARNEOUD Anne CLASSE 7 TT Gerland Para tennis de table BERTHIER Clement CLASSE 8 Roanne Loire Nord Tennis de table Para tennis de table BOHEAS Mateo CLASSE 10 Les Loups d’Angers Para tennis de table BOUVAIS Thomas CLASSE 8 Levallois Sporting Club Tennis de table Para tennis de table CREANGE Lucas CLASSE 11 Olympique Remois tennis de table Para tennis de table DE LA BOURDONNAYE Gilles CLASSE 10 Tennis de Table Nantes Para tennis de table FERNEY Lea CLASSE 11 Dijon Tennis de table Para tennis de table KAMKASOMPHOU Thu CLASSE 8 Olympique Hyères TPM Para tennis de table LAFAYE Isabelle CLASSE 2 CS Charcot Para tennis de table LAMIRAULT Fabien CLASSE 2 Marseille Provence TTH Para tennis de table MERRIEN Florian CLASSE 3 Bayard Argentan OHTT Para tennis de table MOLLIENS Stéphane CLASSE 2 Moulins-Lès-Metz Handisport Para tennis de table SAVANT-AIRA Nicolas CLASSE 5 Marseille Provence TTH Para tennis de table THOMAS Maxime CLASSE 4 CS Charcot Para tennis de table AUCLAIR David SH1 STE Courbevoisienne Para tir sportif DE LA FOREST Tanguy SH2 ASC Bois de Boulogne Para tir sportif FAGNON Vincent SH2 Carabiniers Saint-Quentinois Para tir sportif FEVRE-CHEVALIER Cédric SH1 Société de Tir d’Education Physique de Chalon sur Saône Para tir sportif LIOT Kévin SH2 ALNM Section Tir Para tir sportif QUITTET Alain SH2 Société de tir La Miotte Para tir sportif RICHARD Didier SH1 Carabiniers Saint-Quentinois Para tir sportif TANCHE Christophe SH1 Tir sportif l’Avenir d’Onnaing Para tir sportif CHUPIN Julie Arc à poulies Les Archers de la Touvre Para tir à l’arc LELOU Daniel Arc à poulies TA Choletais Para tir à l’arc PEREIRA Eric Arc à poulies Saint-Avertin Sports Tir à l’Arc Para tir à l’arc TOUCOULLET Guillaume Arc classique Club Handisport Pays Basque Para tir à l’arc ANDALOUSSI Ahmed PTWC La Tribu 64 Para triathlon BOURSEAUX Yannick PTS5 Triathlon Académie Montluçon Para triathlon CURZILLAT Annouck PTVI (guide : Céline Bousrez) CRV Lyon Triathlon Para triathlon FRANCIS Mona PTWC Saint-Herblain Triathlon Para triathlon HANQUINQUANT Alexis PTS4 Rouen Triathlon Para triathlon LEMOUSSU Gwladys PTS5 Saint Jean de Monts Vendée Tri/Athlé Para triathlon PAVIZA Alexandre PTWC Triathlon Club Nantais Para triathlon PEREL Antoine PTVI (Guide Olivier LYOEN) Gravelines Triathlon Para triathlon RIGAUDEAU Thibault PTVI (Guide Cyril VIENNOT) RMA Paris Triathlon Para triathlon SABOUREAU Cécile PTS2 Triathlon Club Saint-Quentin-en-Yvelines Para triathlon

Pour plus d’informations sur les Jeux Paralympiques et la sélection française, vous pouvez découvrir notre magazine dédié : https://www.handirect.fr/produit/handirect-190-aout-septembre-octobre-2021-dossier-paralympiques/ et vous rendre sur le site officiel : https://france-paralympique.fr/

En photo : Ugo Didier © G. Picout – CPSF