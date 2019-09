Médailles d’or et d’argent pour l’équipe de France Schindler paralympique de voile à Miami

Pour la 3ème année consécutive, dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française Handisport, Schindler soutient l’équipe de France paralympique de voile. Celle-ci vient de remporter un premier succès à Miami, étape de la Sailing World Cup : médaille d’or pour Damien Seguin en 2.4 mR et médaille d’argent pour Nicolas Vimont- Vicary, Eric Flageul et Bruno Jourdren sur le sonar Rosa Larett.

Au fil des jours et dans un suspense redoutable pour ces sportifs de haut niveau, l’accessibilité a su rimer avec le plaisir du sport et la mobilité avec la passion de la compétition. Et c’est avec fierté que Schindler, partenaire actif, fête leur victoire ! En effet, le numéro 2 mondial du marché des ascenseurs s’intéresse depuis toujours aux problématiques de l’accessibilité pour tous.

dédié). Soutenir ces projets, c’est également pour Schindler une façon de valoriser la solidarité mais aussi l’esprit d’équipe, nécessaires dans la compétition comme au sein de l’entreprise.

Pour sensibiliser le public, l’entreprise, en créant autour de l’équipe Handivoile une véritable communauté web, développe de nombreuses actions internes ou externes (news, intranet, site