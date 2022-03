Médailles aux Jeux paralympiques de Pékin : Suivez le compteur français !

Ecouter article Ecouter article

En photo : Arthur Bauchet a décroché la première médaille française des Jeux Paralympiques de Pékin © Luc Percival

Du 4 au 13 mars 2022, près de 600 athlètes venus du monde entier s’affrontent dans le cadre des Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin pour défendre les couleurs de leur pays et tenter de ramener une médaille. Ils prendront part à 78 épreuves différentes, réparties sur six sports, regroupées en deux catégories : les sports de neige (ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard) et les sports de glace : (hockey sur glace adapté et curling en fauteuil roulant).

À noter que la délégation française est composée de 19 athlètes dont 4 guides, soit 17 hommes et deux femmes. Ils sont représentés dans trois catégories sportives : ski alpin, snowboard et ski nordique.

Nous vous proposons de suivre ici le compteur des médailles françaises tout au long de ces Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin.

Déjà 3 médailles d’or remportées par les athlètes français aux Jeux Paralympiques de Pékin

Arthur Bauchet, para ski alpin, épreuve de Descente debout.

Arthur Bauchet, para ski alpin, épreuve de Super combiné debout.

Cécile Hernandez, para snowboard, épreuve de Snowboard cross.

1 médaille d’argent

Marie Bochet, para ski alpin, épreuve de Super-G.

1 médaille de bronze

Hyacinthe Deleplace et son guide Valentin Giraud-Moine, para ski alpin, épreuve de Descente, catégorie déficient visuel.

Les sports représentés aux Jeux Paralympiques de Pékin et les athlètes français sélectionnés

Comme il n’y a pas que les médailles qui comptent, nous vous proposons de découvrir ici la liste de tous les athlètes français qualifiés aux Jeux paralympiques de Pékin.

PARA SKI ALPIN

Arthur BAUCHET, LW3, Club des Sports d’Hiver du Briançonnais (73)

Marie BOCHET, LW6/8-2, Club Albertville Handisport (73)

Hyacinthe DELEPLACE, B2, GUC Grenoble Ski

Valentin GIRAUD-MOINE, GUIDE,Club des Sports d’Hiver du Briançonnais (73)

Maxime JOURDAN, GUIDE, GUC Grenoble Ski

Manoël BOURDENX, LW4, Le Tremblay

Jordan BROISIN, LW4, Handisport Lyonnais

Lou BRAZ DAGAND, LW10-2, Club des Sports de Tignes

Oscar BURNHAM, LW6/8-2, Club des Sports de Tignes

Victor PIERREL, LW12-1, Club Peisey-Vallandry

Jules SEGERS, LW9-2, Les Gets

PARA SKI NORDIQUE

Benjamin DAVIET, LW2, Club Handisport Annécien

Anthony CHALENÇON, B1, Ski Club de Morzine-Avoriaz

Brice OTTONELLO, GUIDE, Ski Club de Morzine-Avoriaz

Alexandre POUYE, GUIDE, Ski Club de Morzine-Avoriaz

PARA SNOWBOARD

Maxime MONTAGGIONI, SB-UL, Anices Handisport

Mathias MENENDEZ GARCIA, SB-LL2, Handisport Annecien

Cécile HERNANDEZ, SB-LL1, club Les Angles

Laurent VAGLICA, SB-LL2, Marseille Saint Antoine

Pour obtenir plus d’informations sur les Jeux Paralympiques de Pékin et les médailles remportées par l’équipe de France Handisport, rendez-vous ici : https://olympics.com/fr/beijing-2022/paralympiques