MDPH 35 : trois semaines sans accueil

La maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (Mdph35) fermera ses accueils physiques et téléphoniques du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre inclus. Cette fermeture provisoire a pour but de résorber les retards pris dans le traitement des dossiers en instance. Elle permettra, disent les responsables de « mobiliser le personnel chargé de l’accueil sur des tâches administratives et de renforcer ainsi l’équipe des agents d’instruction ». Durant ces trois semaines, les personnes handicapées pourront communiquer avec la Mdph par courrier (postal ou électronique) ou se rendre au Clic « antenne de la Mdph » de leur secteur. Maison des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine 19 B rue de Châtillon 35031 Rennes cedex E-mail : contact@mdph35.fr