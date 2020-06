Mayotte : une maison des personnes handicapées

Dans le cadre du processus de départementalisation de Mayotte qui a abouti en mars, cette collectivité de l’océan Indien a ouvert sa Maison des Personnes Handicapées. Celle-ci est destinée, comme ses homologues métropolitains, à offrir un lieu unique d’accueil, d’information et d’attribution des droits et prestations aux personnes handicapées de l’île. Elle se met toutefois en place dans un contexte local et juridique différents. En effet, la commission des personnes handicapées ne dispose pas encore de la totalité des compétences des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les prestations existant à Mayotte étant différentes.