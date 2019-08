Mauvaises habitudes alimentaires, tabagisme ne font pas bon ménage chez les cardiaques.

On s’en doutait a priori mais une étude qui vient d’être publiée dans la revue médicale “The Lancet” le confirme. Les patients souffrant de problèmes cardiaques consomment de plus en plus de médicaments, contre la tension, le cholestérol… Mais comme dans le même temps ils ne renoncent pas aux mauvaises habitudes, alimentation trop riche et tabagisme, les bénéfices des traitements sont perdus.

Les chercheurs ont interrogé plus de 8 500 patients dans huit pays. La moyenne d’âge des patients était de 60 ans et tous avaient une histoire de problèmes cardiaques. Par rapport à des groupes similaires il y a 12 ans, les experts ont trouvé un plus grand nombre de fumeurs, de gros, de diabétiques… Et malgré une médication en hausse, la plupart font toujours de l’hypertension artérielle et près de la moitié ont un taux de cholestérol trop élevé.

Durant les dix dernières années, le nombre de morts par crise cardiaque a baissé d’environ 30% aux Etats-Unis et 45% en Grande-Bretagne. Mais la baisse est en train de se ralentir, et les experts craignent que ce bons résultats ne finissent par s’inverser, à cause de l’augmentation de l’obésité et du diabète.

En savoir plus (en anglais) sur le site : www.thelancet.com