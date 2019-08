Maud Fontenoy, navigatrice et porte parole de L’Unesco pour les Océans, à l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris

Maud Fontenoy, Marraine de l’expédition au Groenland de six jeunes sourds de l’Institut rencontrera ses filleuls(les), leurs accompagnateurs (deux professeurs et un photographe de l’INJS) et leur chef d’expédition, Didier Drouet pour échange autour de leur expédition. La navigatrice s’est dite “très honorée d’être la marraine de cette magnifique expédition à l’initiative de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris. Permettre à ces jeunes de vivre aux côtés de populations autochtones, en leur faisant prendre conscience, sur le terrain, des effets du réchauffement de la planète est une expérience inégalable.”

Pendant 14 jours, (du 16 au 29 Juin 2010), le groupe a séjourné dans des petits villages aux alentours (Qeqertaq, Saqqa, Qaasut, Llimanaq, etc) pour être confronté à la vie des groenlandais (chasse aux phoques, à la baleine). Le programme était riche : randonnée à pied et en kayak et campement sur la calotte glaciaire, rencontre avec une école, découverte des anciens camps des Expéditions Polaires Françaises (EPF) de Paul-Émile Victor et travail avec l’IPEV (Institut Paul Emile Victor), participation à la fête nationale groenlandaise du 21 juin sous le soleil de minuit, etc.

L’observation du phénomène de réchauffement de la planète

L’objectif de cette expédition a été d’observer sur le terrain les effets du réchauffement de la planète, de partager la vie de la population de l’Arctique, de la rencontrer, d’apprendre de ce peuple et de venir témoigner de sa vie actuelle. Deux axes d’étude ont été développés : la découverte des populations locales et des problèmes auxquels elles sont confrontées et le travail avec un groupe de scientifiques sur le terrain afin de constater les effets du réchauffement climatique.

Jeudi 7 octobre 2010 à 14h30