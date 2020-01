Écrit par Anne Lafay, orthophoniste et auteure de jeux éducatifs en mathématiques, cet ouvrage aborde de manière simple et ludique le thème de la dyscalculie, trouble d’apprentissage des mathématiques et difficulté à reconnaître utiliser les chiffres. « Mathis adore la lecture, mais il n’aime pas les mathématiques, car dans sa tête, les nombres se mélangent sans cesse. D’après l’orthophoniste, la dame qui l’aide à comprendre les nombres, Mathis est dyscalculique. C’est la raison pour laquelle les mathématiques sont si compliquées pour lui! Mais avec beaucoup de persévérance et quelques stratégies, il parvient malgré tout à surmonter ses difficultés ». Accessible dès l’âge de 3 ans, ce livre coloré est destiné aux enfants mais aussi aux parents et aux éducateurs à qui une section spécifique est réservée.

« Mathis n’aime pas les maths », écrit par Anne Lafay et illustré par Annie Boulanger, éditions Dominique et compagnie, 24 pages, 14 euros.