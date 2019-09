Maternité : Un magazine en ligne consacré aux futures mamans

1ère Web TV et magazine en ligne de la maternité, Maternea a vu le jour en décembre 2014. Son objectif : Réunir en un seul lieu toutes les informations importantes concernant la grossesse, l’accouchement et la parentalité. Le site propose dans le même temps une chaîne télé sur laquelle peuvent être visionnés des reportages réalisés auprès de maternités, de sages-femmes et d’autres professionnels de santé. « On compte près de 2 000 naissances chaque jour en France, un des champions de la natalité en Europe où 90% des femmes de 46 à 54 ans sont des mamans. (Source INSEE). Aussi, MATERNEA s’adresse en premier lieu aux femmes enceintes mais aussi aux parents d’enfants à naître. Toujours en quête d’informations relatives à la grossesse, ces personnes seules ou en couple ont besoin d’obtenir facilement les réponses qui apaiseront des craintes et des angoisses sur le parcours initiatique de la parentalité ». Rendez-vous sur www.maternea.fr.