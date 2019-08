Maryam Alakbarli les couleurs de l’âme

On pourrait gloser des heures sur les influences de l’artiste, ces paysages irradiés de couleurs qui évoquent Gauguin, ces portraits un brin déstructurés qui rappellent le trait libéré de Picasso, ces nus voluptueux qui font penser à Matisse. Mais ce serait passer à côté du talent propre et du regard profondément original de Maryam Alakbarli, peintre azerbaïdjanaise née à Bakou voilà seulement 22 ans, dont le travail sera exposé , avec le soutien de Lucien Barrière Hôtels et Casinos – Deauville, en marge du 39ème Festival du Cinéma Américain de

Deauville, du vendredi 30 août au dimanche 8 septembre 2013, exposition parrainée par Juliette Binoche qui a été particulièrement touchée par la sensibilité et le talent de Maryam. Les hôtels Normandy et Royal

Barrière accueilleront quelque 70 de ses toiles, composées durant ces trois dernières années à Paris, où elle a choisi de s’installer.

Oui, Maryam Alakbarli est une créatrice prolixe. Mais là n’est pas son unique particularité : elle est aussi atteinte du syndrome de Down, également appelé trisomie 21. Et si elle peint autant, et avec tellement de passion, c’est que le dessin, qu’elle pratique sous toutes ses formes (gouache, pastels, acrylique, fusain…) est devenu partie intégrante de ce qu’elle est. Avant d’être porteuse d’une maladie génétique, cette jeune femme est une artiste en liberté. Et le monde qu’elle nous donne à voir, plein de joie et de beautés simples, offre un message d’espoir : il fait beau vivre à travers l’oeil de Maryam…

Picasso a dit : « A 8 ans, j’étais Raphaël. J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Maryam, elle, a gardé son talent initial, mais l’a renforcé par un apprentissage classique des plus solides. Dès sa naissance, ses parents ont eu à cœur de permettre à leur fille adorée de s’épanouir le plus possible et de trouver les moyens de s’exprimer. Vers 8 ans, elle a donc pratiqué l’eurythmie, une discipline dans laquelle la musique et les paroles sont exprimées par des mouvements spécifiques du corps, qui correspondent à des notes et des sons. Elle en garde un profond intérêt pour la musique (elle aime notamment Bizet et sa Carmen). Mais sa famille, très à l’écoute de ses émotions, a perçu rapidement qu’elle était plus sensible à la peinture. Maryam a été

scolarisée, et a suivi des études jusqu’au lycée, à Moscou. Elle parle russe, azéri, anglais. Au sortir de l’adolescence, alors qu’elle prend des cours de dessin avec des professeurs particuliers, elle effectue un voyage à Paris : c’est le coup de foudre. Elle y fréquente inlassablement les salles du musée du Louvre et d’Orsay, s’imprègne des oeuvres des plus grands artistes, déjà admirées dans des livres, et qu’elle découvre enfin en vrai. Ses dessins s’accumulent. Soucieux de la protéger, mais encouragés par des professionnels de l’art, ses parents se décident à accepter d’organiser une première exposition dans une galerie de Bakou, en 2010. « Mon monde merveilleux » remporte un vif succès. Un livre est même édité, traduit dans plusieurs langues. Des critiques d’art internationaux se penchent sur son travail. En 2011, ses toiles sont exposées à l’Unesco, à Paris.

« Maryam peint avec gourmandise, c’est comme une danse, elle compose avec une joie rare, un bonheur intense, je n’ai jamais vu ça, raconte Luc, l’un de ses professeurs. L’important n’est pas tant le sujet, ni la technique utilisée (même si elle en maîtrise beaucoup), mais la manière dont elle se consacre à ce qu’elle fait. Un restaurateur sera capable de reproduire une image à l’identique, mais il n’y aura pas cet éclat. Maryam peint la vie ». Thierry Dufreine, historien d’art moderne et professeur à Nanterre, a résumé ainsi sa rencontre avec le monde de Maryam : « Dès que j’ai vu ses gouaches et ses compositions abstraites, j’ai compris que ce qu’elle faisait était un retour à quelque chose de primordial, (…) quand tout n’était que lumière pure ». Son frère aîné, lui, a aussi son analyse sur le caractère si exceptionnel des tableaux de sa soeur, où l’esthétisme importe moins que l’expression d’une vérité, sa vérité : « J’explique l’harmonie de traits, de couleurs et d’ombres de son travail par la mélodie qui résonne en elle ». On appelle ça être habité. On appelle ça le talent.

Mais résumer la production de Maryam Alakbarli à une sorte de heureux hasard qui puiserait son génie dans un naturel décomplexé serait une erreur. Tout ce que la jeune femme parvient à achever, c’est aussi grâce à sa volonté acharnée et à son désir de progresser. À Paris, où elle réside depuis trois ans (elle a désormais appris la langue) elle s’entraîne chaque jour pour améliorer son trait. Elle a suivi les cours de la très prestigieuse école des Arts décoratifs durant un an, en auditrice libre. Elle est aussi inscrite dans un atelier où elle côtoie des élèves « normaux » et suit le même rythme qu’eux. Les exigences sont les mêmes pour elle que pour les autres, et, volontaire et courageuse, elle va au bout d’elle-même, sans jamais se plaindre ni renoncer. « Elle est très appliquée, très concentrée quand elle peint, raconte Irada, son amie. Sa joie et son élan sont un puissant moteur pour les autres. Elle entraîne son entourage dans son sillage. Elle est tellement pleine d’amour, de gentillesse, d’attention aux autres que tout le monde a envie d’être à ses côtés. D’autant que sa détermination force d’admiration ». Ce que nous dit Maryam, jeune femme lumineuse et coquette, qui aime la mode et porte du vernis vert d’eau, des robes à fleurs sous un blouson de cuir – pile dans la tendance – sur le monde, il faut l’entendre. C’est un message revigorant. Il nous donne envie de vivre encore plus fort, en étant encore plus dans la joie et le partage. Ouvrez les yeux et laissez-vous enchanter…

Informations pratiques :

Hôtel Normandy Barrière

38 rue Jean Mermoz

14 804 Deauville





Hôtel Royal Barrière

Boulevard Eugène Cornuché

14 800 Deauville





