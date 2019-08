Organisée par Marseillan Handisport torball avec le concours de la Ville et Hérault Sport, la coupe de France féminine de torball se déroulera le samedi 30 mai à partir de 8 h 30, au complexe sportif Louis-Boudou. Rappellons que le torball est une discipline destinée aux déficients visuels. L’objectif du jeu est de marquer un but à l’adversaire en lançant à la main un ballon de 500 g contenant grenailles et grelots sous des ficelles sonores disposées à 40 cm du sol.