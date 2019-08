Maroc. Rabat accueille la 4e édition du festival Handifilm

Maroc. La ville de Rabat hébergera, du 30 mars au 3 avril, la 4e édition du festival Handifilm. Une édition qui coïncide cette année avec la célébration de la Journée nationale du Handicap.

La 4e édition de ce festival sera organisée sous le thème “L’accessibilité”, indique un communiqué de l’association Handifilm. Le débat sur cette thématique sera lancé par la projection du film-fiction “Maldonne” qui traite de l’accessibilité sur le ton de la comédie, ajoute-t’on de même source. Le programme prévoit également l’organisation d’une table ronde qui sera animée par des juristes, des architectes, des personnalités de la scène politique et de la société civile. Outre la projection de films thématiques réalisés par des cinéastes nationaux et internationaux, la 4e édition du festival Handifilm sera aussi marquée par l’organisation d’activités parallèles visant à sensibiliser à l’handicap et à l’intégration socioculturelle des enfants handicapés.