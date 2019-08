Maroc : première plate-forme e-learning dédiée aux sourds

La première plate forme e-learning (NassrTV.org) dédiée aux sourds au Maroc a été lancée à Rabat, à l’initiative de l’organisation internationale SIFE et l’International Institute for Higher Education in Morocco (IIHEM) et en coopération avec l’association Nassr de Rabat.

NassrTV.org est un espace d’échanges d’information, riche de nouvelles nationales et internationales et d’actualités relatives à l’économie, au civisme, à l’écologie, à l’histoire du Maroc et à la gestion de la vie quotidienne. Conçue pour répondre aux besoins des personnes atteintes de surdité, cette première plate-forme e-learning disponible en français, en anglais et en langue des signes marocaine, promet de donner aux sourds un plus large accès à l’information et à l’éducation, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes. Imaginée pour et par les sourds, cette plate-forme se veut être un espace ouvert à tous les sourds marocains et à leurs familles, favorisant la compréhension de l’univers de la surdité et son ouverture sur le monde.