Marie Christine Arnautu (FN) : « Redéfinir le handicap »

« La première mesure que nous mettrons en place sera la revalorisation de l’AAH » Entretien avec Marie Christine Arnautu, vice-présidente du Front National en charge des Affaires Sociales et conseillère politique de Marine Le Pen, à la famille et au handicap.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la situation des personnes handicapées en France ?

Le sujet du handicap ne devient une véritable préoccupation qu’en période électorale. Il y a pourtant beaucoup à faire pour redresser la barre et soutenir nos compatriotes handicapés afin de les faire bénéficier en priorité de la solidarité nationale qui leur est due. Les effets pervers de la décentralisation ont accentué les inégalités entre les territoires. Depuis la création des MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) et l’approche pluridisciplinaire, on assiste le plus souvent à une diminution des aides sociales et la constitution de délais parfois insoutenables. Le financement partiel des équipements, le déremboursement de prestations de santé ou de médicaments condamnent un nombre inadmissible de Français handicapés à une grande précarité. La scolarisation des enfants handicapés en inclusion n’est pas satisfaisante: problème du statut précaire des AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) ; la spécificité des problèmes des déficients sensoriels est insuffisamment prise en compte. Le nombre et le fonctionnement des établissements d’accueil posent de nombreux problèmes : transférer plus de 5000 handicapés en Belgique, faute de places en France, est inacceptable. En matière de handicap, les pouvoirs publics, notamment en région, ont souvent décidé trop rapidement la mise en place d’équipements, sous la pression des associations, pour s’apercevoir ensuite qu’ils étaient inefficaces, voire dangereux, et ce, au détriment de dispositifs bien plus adaptés, éprouvés par l’expérience nationale et internationale : pour les déficients visuels, la question de la sonorisation des feux n’est pas réglée. On a parfois installé des bandes podotactiles de couleur gris sur fond gris, en oubliant à l’époque les déficients visuels. Une dépense inutile qui aurait pu être évitée avec davantage de concertation en amont avec des associations réellement informées. Il convient donc de renforcer la collaboration bidirectionnelle entre le Certu et les expériences régionales et locales en s’assurant que les associations qui participent aux Commissions communales et intercommunales d’accessibilité aient réellement développé une expertise.

Votre projet préconise de redéfinir le handicap. En quoi cela est-il nécessaire sachant que la loi 2005 donne déjà une définition légale du handicap ?

Cette définition pose des problèmes car la différence n’est pas toujours nette entre handicap et maladie. Les définitions sont variables et tiennent compte des modes, mais il faut en comprendre l’enjeu : élargir le champ de la définition du handicap permet d’augmenter le nombre d’ayants droit aux aides mais augmente aussi le quota de personnes handicapées dans les entreprises, leur donnant ainsi un prétexte pour ne pas embaucher des travailleurs handicapés

plus lourds tout en franchissant la barre fatidique des 6 % de l’Agefiph. De même au plan de l’inclusion scolaire, des enfants porteurs de troubles très légers comme la dyslexie, sont admis dans des établissements spécialisés, type ÉREA (Établissements régionaux d’enseignement adapté), au détriment d’autres enfants porteurs de handicaps beaucoup plus lourds.

La lutte contre la maltraitance des personnes handicapées fait partie de votre programme. Concrètement, quelles actions mettriez-vous en place ?

Ce sont souvent des conditions de travail dégradées qui aboutissent à la maltraitance des personnes handicapées et des personnes âgées. En modifiant notre modèle économique, nous nous donnerons les moyens d’assainir les conditions humaines de travail, ce qui diminuera déjà les cas de maltraitance. Nous renforcerons la formation des personnels et les mécanismes actuels de contrôle, notamment par l’implication des familles déjà présentes dans les associations représentées dans les comités d’établissement. De même en fonction du mode de financement des établissements, sera mis en place un contrôle strict et régulier, veillant à éradiquer toute maltraitance envers les personnes handicapées.

Quelles solutions proposez-vous pour réduire le chômage des personnes handicapées ?

Relancer l’économie et donc diminuer le chômage général. Redonner tout son sens à l’action de l’Agefiph avec des définitions plus précises du champ d’application de la loi : point à négocier avec les partenaires, dans le cadre du CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées). Améliorer la formation des jeunes handicapés trop souvent en situation d’échec et donc peu aptes à occuper un poste notamment en tertiaire. Il convient de trouver un juste équilibre entre incitation et contrainte pour l’embauche de travailleurs handicapés dans les entreprises.

Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, quelle serait sa première mesure en matière de handicap ?

La première mesure que nous mettrons en place sera la revalorisation de l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé) qui sur cinq ans atteindra +33 % et qui représente une grande partie du budget que nous consacrerons au handicap (+ 11MD euros sur cinq ans). Nous demanderons également d’urgence un audit sur le nombre exact de personne handicapées en France, handicap par handicap, afin de mieux connaître les besoins réels ainsi qu’un audit sur l’état de l’inclusion scolaire, ses réussites et ses échecs, le tout de concert avec les associations concernées.