Marie-Arlette Carlotti veut “désormais être une bonne ministre”

La socialiste Marie-Arlette Carlotti, qui a été élue dimanche soir députée de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône face au sortant, l’UMP Renaud Muselier, a déclaré qu’elle entendait “désormais être une bonne ministre” en charge des personnes handicapées.

“Au regard de la tâche qui m’attend, je veux être désormais une bonne ministre et je veux être également au service des Marseillaises et des Marseillais”, a déclaré Mme Carlotti au micro de France 3 Provence Alpes, alors que les résultats définitifs n’étaient pas encore connus. “C’est une vraie confiance qui a été donnée à François Hollande et au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, puisque aucun de ses ministres n’a été battu ce soir”, a-t-elle ajouté.

Quelques instants plus tôt, M. Muselier, ancien secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, adjoint au maire de Marseille et élu depuis 1993 dans cette circonscription, avait reconnu sa défaite.

“Il y a un résultat électoral qui n’est pas à la hauteur de nos espérances”, avait-il dit à la chaîne régionale. “Cela a été un combat difficile pendant un mois, il y a incontestablement une vague rose, donc il y a une plus-value considérable pour quelqu’un qui a été nommé ministre et a été soutenu par le Premier ministre”.

“Nous n’avons pas réussi à mobiliser les abstentionnistes entre les deux tours”, a-t-il regretté. Mme Carlotti a également affirmé qu’à Marseille “la gauche (était) maintenant largement majoritaire”, alors que les résultats dans les circonscriptions marseillaises n’étaient pas encore toutes tombées.

“Je voudrais dire aussi que dans le département des Bouches-du-Rhône, l’UMP perd six sièges, nous en gagnons six : quelle progression !”, a-t-elle ajouté, évoquant notamment les victoires de François Michel-Lambert (EELV) dans la 10e, de Vincent Burroni (PS) dans la 12e, de Jean-David Ciot (PS) dans la 14e et d’Olivier Ferran (PS) dans la 8e.