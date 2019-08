Marie-Arlette Carlotti, ministre en charge des personnes handicapées, reste en lice pour les législatives

Marie-Arlette Carlotti, nommée mercredi ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, a déclaré qu’elle entendait poursuivre sa campagne pour obtenir le poste de député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a annoncé jeudi sur France 2 que les ministres qui seraient battus aux élections législatives de juin ne pourraient “pas rester au gouvernement”. Interrogée à ce sujet, la nouvelle ministre, qui a confié avoir appris la nouvelle de sa nomination au téléphone “à 15H45 dans sa permanence de campagne” alors qu’elle s’apprêtait à “distribuer des tracts”, a affirmé qu’elle “(relevait) le challenge”.

“Je suis une élue de terrain, enracinée dans ma ville et dans mon quartier. Je compte bien gagner ma circonscription face à l’UMP Renaud Muselier qui est là depuis vingt ans”, a-t-elle souligné. “C’est une lourde responsabilité sur un dossier qui touche beaucoup de gens, important humainement et pour l’égalité dans la société”, a ajouté la conseillère générale des Bouches-du-Rhône, responsable du pôle égalité femmes/hommes dans l’équipe de campagne de François Hollande.

Evoquant le handicap comme “un sujet transversal qui va irriguer l’ensemble des politiques publiques”, elle a ajouté que François Hollande avait promis que “chaque loi votée aurait un volet handicap”, jugeant cet aspect important “pour “l’accès à l’emploi, la formation et l’enseignement”. A Marseille, les barons locaux du parti socialiste n’ont pas manqué de féliciter la nouvelle ministre, jusqu’à celui dont elle est la plus farouche opposante depuis quelques années, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, mis en examen dans une affaire de marchés publics.

Mme Carlotti “a devant elle un immense chantier et j’espère que son dynamisme et le travail qu’elle a effectué au sein de l’Assemblée départementale depuis de nombreuses années lui permettront de traiter efficacement l’ensemble des dossiers relatifs au handicap”, a affirmé M. Guérini. Un autre candidat aux législatives, Patrick Mennucci, maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille, a quant à lui évoqué “une fierté particulièrement grande avec la nomination de Marie-Arlette Carlotti qui (…) portera, outre les dossiers de son ministère, avec brio la voix du sud et de Marseille”.

