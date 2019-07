Marie Amélie Le Fur anime un stage d’athlétisme handi

Athlétisme : Un stage handi-valide pour ados animé par Marie Amélie Le Fur

Jeune entreprise spécialisée dans l’organisation de stages sportifs pour enfants et adolescents, My Travel Sport organisera, du 29 juillet au 4 août prochains, le premier stage d’athlétisme réunissant à la fois des adolescents handicapés et valides licenciés en athlétisme. Autre exclusivité : Ce stage sera animé et coaché par Marie Amélie Le Fur, multi-championne paralympique. Il se déroulera au stade du lac de Maine à Angers du 29 juillet au 4 août prochains et s’adressera à des adolescents de 12 à 17 ans, FFH, FFA et FFSA. Il est encore possible de s’inscrire. La clôture des inscriptions aura lieu mi-juin, le nombre de places maximum étant de 60. « Notre objectif à terme est de faire que cet évènement soit un fait marquant quant à cette évolution de notre société, afin que ce type de stages s’inscrivent comme faisant partie intégrante du paysage sportif, commentent les membres de My Travel Sport. À cet égard, la récente nomination de Marie-Amélie comme coprésidente (avec Teddy RINER) du comité des athlètes pour les JO PARIS 2024 vient renforcer tout le sens que nous souhaitons véhiculer depuis les prémices de ce projet. Les deux co-créatrices de cette manifestation sont Marie Amélie Le Fur et Cécile Cambours ».

Plus d’infos sur : http://mytravelsport.com/fr/

Photo : Un stage d’athlétisme avec Marie-Amélie Le Fur © Proteor – Étienne Gamelon.