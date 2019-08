Marie-Amélie Le Fur, la force de courir

Il se dégage de Marie-Amélie Le Fur une énergie incroyable, perceptible dans sa voix autant que sur ses photos de course. Une jeunesse aussi sportive qu’altruiste.

Cette blonde ravissante et tonique a démarré l’athlétisme à l’âge de six ans, sur demande de sa sœur Anne Flore. Rapidement, elle montre un beau potentiel, et se démarque lors de championnats départementaux ou régionaux en remportant sa première médaille à huit ans. « La première année je n’ai pas trop aimé, puis la réalisation de compétitions dans la seconde année m’a appris à apprécier », se souvient-elle. Par la suite, c’est toujours sa passion de se dépasser et l’envie de convivialité qui lui donnent envie de concourir.

une carrière de pompier avortée

Jeune sapeur pompier dès l’âge de 12 ans, elle rêvait de devenir pompier professionnel pour les valeurs de dépassement de soi et d’altruisme que démontre ce métier. Mais la vie lui réservait un autre destin. À l’âge de 15 ans, Marie-Amélie qui adore la vitesse des deux roues est victime d’un accident de scooter suite duquel elle est amputée de la jambe juste en dessous du genou. La fin de tout ? Non : un nouveau départ. Pour elle, pas question d’arrêter le sport ; alors elle réapprend à courir avec une prothèse. Les médecins pensent qu’il lui faudra un an avant de courir à nouveau, mais la jeune sportive est très volontaire, et entourée par sa famille et ses amis. Elle se rééduque principalement en piscine, avec Cyrille Nivault (son entraîneur) et Emmanuel Janus, tous deux pompiers professionnels. Et c’est au bout de quatre mois seulement qu’elle retrouve les pistes. Au moins, désormais, Marie-Amélie n’a plus besoin de voir des médecins « c’est le point positif de l’amputation », s’amuse-t-elle.

Heureuse et investie, malgré tout

Marie-Amélie vit en couple avec Mathieu qu’elle a rencontré chez les pompiers et travaille comme chargée de communication chez EDF où elle promeut le sport associé au handicap. Pendant les Jeux, son employeur lui a permis de prendre plus de temps pour ses entraînements (neuf séances par semaine). Elle s’investit aussi beaucoup pour la promotion du handisport. Son objectif : montrer au public que, bien qu’handicapée, elle est une vraie athlète. Elle se rend ainsi dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Pour elle, ces adultes de demain sont en mesure de changer la société en profondeur, ne serait-ce qu’en parlant à leurs parents. Elle consent qu’il n’est pas toujours simple de promouvoir le handisport. Dans un premier temps, la sportive s’atèle à enregistrer de belles performances pour pouvoir montrer que le handisport est du sport avant tout.

En 2012, la consécration sportive

Le summum de sa carrière sera atteint en septembre 2012 où la championne obtient, au terme de huit années de travail, le titre de championne paralympique sur plusieurs épreuves. Médaillée d’or sur 100 mètres, d’argent sur 200 mètres et de bronze au saut en longueur aux Jeux paralympiques de Londres (Angleterre), elle a été aussi la marraine du Téléthon, à Châteaudun, en décembre 2012. Une belle récompense personnelle certes, « aussi pour tous ceux qui ont été présents pour moi tout au long de ces années », ajoute-t-elle, émue. À l’avenir, Marie-Amélie veut continuer à se faire plaisir en se dépassant. Elle espère bien remporter encore des médailles au Brésil en 2016.

Caroline Lhomme

Le site de Marie-Amélie : fais de ta vie un rêve : www.marie-amelie-lefur.fr.