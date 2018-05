Marche solidaire l’Auxilium à Draveil, première édition !

Marche solidaire de l’association Vivre et devenir en collaboration avec Courir Pour Marie. Une course caritative pour l’IME Marie-Auxiliatrice de Draveil.

Le samedi 26 mai de 14h à 18h

Départ de la marche solidaire depuis le Parc de l’Institut médico-éducatif (IME) Marie-Auxiliatrice

2 Boulevard Henri Barbusse – Draveil

3 circuits dans la Forêt de Sénart :

10 km course

5 km course et marche

1,5 km course et marche enfants

La marche solidaire un moment solidaire et sportif pour faire rencontrer de personnes avec et sans handicap

Course de joëlettes, des fauteuils adaptés qui permettent aux enfants en situation de polyhandicap de participer à la course

Présence de l’athlète unijambiste Guy Amalfitano, qui a notamment parcouru 7100 km pour traverser le Canada en courant, et des participants de l’émission Koh-Lanta qui formeront une équipe en joëlette.

Pour plus d’information et pour les inscriptions, rendez-vous sur https://bit.ly/2Kfniyk

Une course/marche solidaire pour les enfants de l’IME Marie-Auxiliatrice

Géré par Vivre et devenir, l’Institut Médico-Éducatif (IME) Marie-Auxiliatrice (Draveil, Essonne) accueille 120 enfants, de la naissance à l’âge de 12 ans, en situation de polyhandicap ou atteints de troubles du spectre de l’autisme sévères.

Ouvert en 1964, l’IME Marie-Auxiliatrice a été l’un des premiers établissements spécialisés dans le handicap des enfants. Afin de permettre à l’IME de toujours apporter une réponse adaptée aux besoins des enfants, Vivre et devenir a initié en 2016 un vaste projet de construction d’un nouveau bâtiment sur site entièrement réalisé selon les normes HQE. Il proposera plus de 6000 m2 entièrement adaptés aux besoins des enfants polyhandicapés et atteints de troubles autistiques, selon les dernières recommandations pour un accompagnement personnalisé et innovant. Le déménagement est prévu en septembre 2018. Ce projet a été possible grâce au soutien de nombreux partenaires publics et privés tels que l’ARS Ile-de-France, la Région Ile-de-France, la Fondation Bettencourt Schueller et le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH).

Grâce à cette forte mobilisation, les espaces intérieurs de l’IME sont terminés.

Construire une aire de jeux extérieure adaptée

L’association Vivre et devenir lance maintenant le projet d’aménager une aire de jeux extérieure adaptée aux besoins des enfants en situation de polyhandicap et d’autisme sévère de l’IME. Cette aire vise à favoriser leur épanouissement psychomoteur et les échanges sociaux. Cet espace extérieur ludique doit répondre aux normes les plus exigeantes en termes de conditions de sécurité. Afin de construire cette aire de jeux, Vivre et devenir fait un appel à la générosité publique. Particuliers, entreprises, fondations, chacun peut nous aider à mener à bien ce projet indispensable pour le bien-être des enfants. Pour renforcer cette mobilisation, nous avons créé la course solidaire l’Auxilium.

Selon Laurence Fouqueau, directrice de l’IME Marie-Auxiliatrice : « L’Auxilium poursuit un double objectif. Il permettra de récolter des fonds pour construire la nouvelle aire de jeux adaptée de l’IME, et aussi de créer un moment sportif, joyeux et solidaire qui rassemble des personnes avec et sans handicap. »

A ce jour, l’Auxilium a obtenu le soutien de 12 partenaires :

Marie de Draveil, Office National des Forêts, Université de Versailles – Saint-Quentin en Yvelines, Vitalrest, Intermarché, Banque populaire Rives de Paris Draveil, Crédit Agricole Ile-de-France, Thales, Safran, Documentis, Atelier Fleurs France, Rotaract et Optique 3000.

Contacts presse :

Viviane Tronel, Responsable Communication et Fundraising de Vivre et devenir v.tronel@vivre-devenir.fr – 01 48 78 99 23 – 07 82 38 51 72

Charlotte Baker, Attachée de Presse Corporate & Aviation Civile chez Thales charlotte.baker@thalesgroup.com – 01 57 77 91 41