Marché de Noël spécial handicap, les travailleurs et artisans réunis à Lyon

L’association « Prête-moi tes ailes » organise, à Lyon, un grand marché de Noël inclusif pour mettre en valeur les travailleurs et artisans en situation de handicap.

Mettre en lumière le savoir-faire des artisans et faire sortir de l’ombre les travailleurs en situation de handicap : Tels sont les objectifs du grand marché de Noël qui se tiendra au Centre de Congrès de Lyon, ce samedi 18 décembre, de 10h à 18h.

Organisé par l’association Prête-moi tes ailes et parrainé par le cuisinier Grégory Cuilleron, cet événement baptisé « Halles inclusives », aura pour but de sensibiliser le grand public et le monde de l’entreprise aux savoir-faire pluridisciplinaires de ces structures, tout en valorisant les talents de professionnels porteurs d’un handicap cognitif, moteur ou sensoriel.

« Nous avons imaginé ce rendez-vous comme un tremplin pour les travailleurs comme pour les structures qui sont à leurs côtés. Ce nouveau marché offre un cadre festif à des professionnels qui ne demandent qu’à être découverts pour leur savoir-faire et leur talent », commente en ce sens Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente et fondatrice de l’association Prête-moi tes ailes.

Une trentaine d’exposants, tous travailleurs en situation de handicap

Ainsi, une trentaine d’artisans, d’entrepreneurs et d’associations venus présenter une diversité de produits et de services, confectionnés ou dispensés par des travailleurs en situation de handicap.

Parmi les nombreux domaines représentés : l’alimentaire, la restauration, l’habillement, la bijouterie, la décoration, les cosmétiques, l’électronique, les services et appareils adaptés aux personnes handicapées, la sous-traitance des entreprises ou encore les prestations aux particuliers. À noter que l’intégralité des exposants sont des travailleurs en situation de handicap.

Des animations festives, des sensibilisations et une garderie

De nombreuses animations seront également organisées tout au long de cette journée parrainée par le célèbre cuisinier Grégory Cuilleron. Au programme : des rencontres avec des personnalités venues partager leurs parcours inspirants, des séances de dédicace et des activités ludiques.

Vous pourrez par exemple découvrir l’exposition photo « Changeons de regard », présentée par l’association « Un chromosome d’amour ». Celle-ci illustre la Trisomie 21 au travers de 29 portraits de personnes qui en sont porteuses, toutes générations confondues. Une exposition itinérante qui parcourt la France.

Un parcours de sensibilisation est par ailleurs proposé au public : les participants y découvriront les clés de compréhension du handicap, pour mieux appréhender les enjeux fondamentaux de l’inclusion et de la solidarité à travers un jeu d’énigme interactif.

Un espace de restauration sera aussi mis en place et les parents qui le souhaitent pourront confier leurs enfants à la garderie des Halles inclusives pendant le temps de leur visite.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.les-halles-inclusives.fr/

Découvrez ci-dessous les exposants qui participent à ce marché de Noël dédié au handicap.

ESAT (ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL)

Alged · Rhône et Métropole de Lyon

Association de la Roche · Les Sauvages (Rhône)

Les ateliers Denis Cordonnier · Dardilly (Rhône)

Les ateliers du Plantau · Chatte (Isère)

Messidor · Vénissieux (Rhône)

Oseat · Rhône et Métropole de Lyon

ENTREPRISES ADAPTÉES

AFB France · Annecy (Haute-Savoie)

Capucine et Gaston · Lyon

Domaine du Sierkopf · Mutzig (Bas-Rhin)

EAG Pâtisserie · Voiron (Isère)

Flavien · Décines (Rhône)

GCAT Décines (Rhône)

Groupe NEA · La Ravoire (Savoie)

ENTREPRENEURS

Le Regard Français · Lyon (Rhône)

L’atelier de Barthélémy · Plourivo (Côtes-d’Armor)

Les bijoux de Léo · Rouy (Nièvre)

Made in différence · Pornic (Loire-Atlantique)

Odiora SAS · Lyon (Rhône)

ASSOCIATIONS

Anae “Vacances accessibles à tous” · Lyon (Rhône)

AutoaBee · Lyon-Villeurbanne (Rhône)

Clairefontaine (asso IRSAM) · Lyon (Rhône)

La Pause Brindille · Lyon (Rhône)

Le Ziboulab · Chânes (Saône-et-Loire)

Les Jardins du Prado · Bressieux (Isère)

Lieu de vie L’Espérance · Romans-sur-Isère (Drôme)

LPLIZ (Help Please) · Valbonne (Alpes-Maritimes)

M21 · Lyon (Rhône)

Métropole aidante · Lyon (Rhône)

Oasis d’amour · Vaulx-en-Velin (Rhône)

Réseau Apogée · Lyon (Rhône)

Réseau ressources et partages · Décines (Rhône)

Trisomie 21 Rhône et Métropole de Lyon