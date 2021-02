Maquillage à l’aveugle : Un livre pour apprendre à se faire belle sans voir

Ecouter article Ecouter article





Déficience visuelle : Un livre pour découvrir et apprendre le maquillage à l’aveugle

Comment se maquiller quand on ne voit pas ? C’est la question sur laquelle se penche notre chroniqueuse Véronique Barreau, consultante et formatrice en matière d’image et d’estime de soi, dans son ouvrage : « Le maquillage à l’aveugle ».

Une méthode unique pour les femmes qui ne voient pas

Forte de son expérience auprès des personnes en situation de handicap, et notamment de rencontres avec des femmes aveugles ou malvoyantes qui avaient à cœur de continuer à se faire belles, elle a en effet décidé de s’attaquer directement à cette problématique. C’est ainsi qu’est né ce livre, issu de plusieurs années de recherche qui ont permis la création d’une méthode unique de maquillage conçue pour les femmes qui ne voient pas.

Le maquillage à l’aveugle présenté et décrypté étape par étape pour les femmes déficientes visuelles et leurs proches

Au sommaire : un rappel des principales techniques de maquillage, une présentation de méthodes pour guider et accompagner quelqu’un, mais aussi des cours d’auto-maquillage afin de permettre à chacune de devenir totalement autonome.

Véronique Barreau propose également de nombreux conseils, des manuels et des masterclass liés à l’image de soi avec un handicap ou une maladie à travers la structure et le site internet : https://javaispasvu.com/