Maquillage des femmes aveugles et malvoyantes : Nouveaux ateliers

Déficience visuelle : Des ateliers pour faciliter le maquillage des femmes aveugles et malvoyantes à Paris Haussmann et aux Champs Élysées

Le jeudi 4 octobre et le mardi 20 novembre, l’association HandiCaPZéro organise avec Yves Rocher des « Ateliers beauté sans miroir » pour faciliter le maquillage des femmes aveugles et malvoyantes qui ont envie de (ré)apprendre les gestes essentiels pour se maquiller et prendre soins d’elles. Objectif : Bénéficier de conseils personnalisés pour reprendre confiance en soi et pouvoir se maquiller de manière totalement autonome.

Ces ateliers individuels, gratuits, auront lieu au sein de la boutique Yves Rocher de Paris-Haussmann le jeudi 4 octobre, et au sein de la boutique Yves Rocher des Champs Élysées le mardi 20 novembre. Un moment privilégié d’une heure environ avec une conseillère beauté spécialement formée. Pour réserver un atelier appelez Stéphanie/HandiCaPZéro au 01.53.40.95.55.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite, vous pouvez vous rendre sur la page internet dédiée : https://www.handicapzero.org/beaute/yves-rocher/ateliers-beaute-sans-miroir/