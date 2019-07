A l’occasion de la « 12e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées », qui se déroulera du 17 au 22 novembre 2008, Manpower réaffirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés.

Ainsi, le 21 novembre prochain, Manpower participera à l’opération HandiChat, action phare de l’édition 2008. Au quotidien, la Mission Handicap de Manpower s’attache à promouvoir sa politique « Handicapable » auprès des entreprises pour les encourager à recruter plus de Travailleurs Handicapés.

Manpower présente ses métiers sur HandiChat

Manpower participera le 21 novembre à l’opération HandiChat, action phare de la 12e édition de la Semaine pour l’emploi des Travailleurs Handicapés organisée par l’Agefiph et Interneto. L’occasion pour Manpower de présenter ses métiers, d’échanger avec les candidats, de répondre en direct à leurs questions et recueillir des candidatures pour l’emploi de salariés permanents.

Lors de cette semaine dédiée, Manpower organise ou s’associe également à de nombreux événements destinés aux Travailleurs Handicapés. Forums emploi, job-datings, visites d’entreprises, rencontres avec des responsables d’entreprises clientes, portes ouvertes se dérouleront partout en France (Liste des événements prochainement accessible sur le site www.manpower.fr ).

« Handicapable », au cœur de la stratégie de Manpower

Nommée « Handicapable », la politique de Manpower en faveur de l’insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés se fonde sur une conviction simple : la capacité des Travailleurs Handicapés à répondre aux exigences du poste, leur capacité à acquérir de nouvelles compétences et leur capacité à évoluer professionnellement. Avec « Handicapable », Manpower encourage les entreprises à diversifier leur recrutement et à lutter contre des préjugés encore fortement ancrés face à l’emploi de Travailleurs Handicapés.

Plus de 25 000 missions d’intérim depuis janvier 2008 Depuis le début de l’année, 4 500 Travailleurs Handicapés ont été employés par Manpower et plus de 25 000 missions assurées. Un bilan relativement stable par rapport à 2007, réalisé sur un marché plus contraint, qui conforte le niveau de résultats en forte progression atteint l’an dernier.

Plus de 400 formations dispensées depuis janvier 2008

Malgré leur volonté de recruter des Travailleurs Handicapés, les entreprises rencontrent parfois des difficultés liées au déficit de qualification professionnelle des personnes handicapées. Le rôle de la Mission Handicap de Manpower consiste à mettre en place des formations adaptées permettant de compléter et d’actualiser les compétences des Travailleurs Handicapés ou de les préparer aux demandes spécifiques d’une entreprise ou d’un bassin d’emploi. Depuis le début de l’année, plus de 400 Travailleurs Handicapés ont ainsi reçu une formation encadrée par Manpower, un niveau équivalent à 2007.

Mission de diagnostic auprès des entreprises « à quota zéro »

Manpower est missionné par l’Agefiph dans certains départements pour prendre contact avec des entreprises qui n’emploient pas de Travailleurs Handicapés et leur proposer un diagnostic. L’étape de diagnostic est importante car elle permet de mieux identifier les freins et parallèlement de déterminer les opportunités d’emploi. A partir de celui-ci, Manpower peut accompagner ces entreprises dans la mise en œuvre « d’actions positives » que ce soit l’accueil d’un Travailleur Handicapé en formation, le recrutement en intérim ou en CDI, ou encore la sous-traitance de certaines tâches auprès d’établissements issus du milieu protégé ou adapté.

Deux exemples d’insertion réussie dans l’entreprise

Placement d’un intérimaire, Agence Manpower à Epernay (51)

L’agence Manpower a valorisé les compétences de cariste d’un jeune Travailleur Handicapé, Charlie,

auprès d’une Maison de Champagne, entreprise cliente de Manpower, basée à Epernay.

Une première mission courte a été conclue afin de permettre à l’entreprise de tester les compétences du

jeune homme en poste réel. Il est actuellement en mission longue dans cette entreprise pour une durée de

près d’un an. Un chariot élévateur a été adapté pour lui permettre d’assurer ses fonctions dans des

conditions optimales. Manpower assure depuis la prise de poste un suivi mensuel avec le collaborateur

intérimaire et l’entreprise.

Accueil d’une stagiaire malvoyante, Agence Manpower à Villeneuve-Saint-Georges (94)

Dans le cadre de son cursus universitaire dans le domaine des Ressources Humaines, Fatima a été

accueillie par l’agence Manpower de Villeneuve-Saint-Georges pour un stage de 2 mois cet été. Grâce à un

logiciel informatique adapté mis à sa disposition par Manpower, elle a pu découvrir et participer activement

à l’activité de l’agence. De l’accueil des candidats à la gestion de données, elle a rempli pleinement sa

mission et effectué un stage formateur pour la suite de son parcours professionnel.