Manpower poursuit son engagement

À l’occasion de la 15e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH), qui se déroulera du 14 au 20 novembre prochains sur toute la France, Manpower dresse le bilan de son action en faveur de l’emploi des Travailleurs Handicapés et présente les moyens développés pour soutenir son engagement. A ce titre, Manpower est aujourd’hui la seule entreprise de son secteur à avoir signé deux accords « Handicapable », un pour ses salariés permanents et un pour ses salariés intérimaires. Manpower annonce également sa participation au premier programme diplômant de management en France adapté aux non-voyants et délivré par l’école de commerce Euromed Management de Marseille.

Après avoir détaché 5 400 intérimaires Travailleurs Handicapés (TH) en 2010, Manpower France enregistre d’ores et déjà 5 000 détachements de TH sur les neuf premiers mois de 2011. Ce résultat est en hausse de 11% sur la même période de 2010.

Manpower ambitionne d’atteindre 6 000 intérimaires TH détachés sur l’ensemble de l’année 2011. Par ailleurs, il convient de noter que la part des TH dans les effectifs intérimaires de Manpower progresse plus vite que le nombre total d’intérimaires détaché par Manpower sur une année, tous secteurs confondus.

De 0,85% mi-2007, celle-ci est passée à 1,36% mi-2010, pour atteindre 1,49% à la fin du premier semestre 2011.

Le nombre de TH ayant bénéficié d’une formation a lui aussi progressé. A fin septembre 2011, on comptait 465 Travailleurs Handicapés formés, soit un tiers de plus que l’année dernière à la même période (350 TH). Il convient également de noter que Manpower consacre un budget de son Plan pour former ses collaborateurs intérimaires en situation de handicap.

Un réseau de référents « Mission Handicap », garant de la politique « Handicapable » de Manpower

Dans le cadre de sa politique « Handicapable », Manpower a fait le choix que toutes ses agences en France soient en mesure d’accueillir, recruter et mettre à l’emploi toute personne en situation de handicap, et d’accompagner toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, dans la mise en œuvre de leur politique « Handicapable ».

Pour cela, l’Agence Manpower Insertion, Handicap (AMIH), structure nationale basée au siège, et lancée l’année dernière, anime un réseau de 600 référents « Mission Handicap », relais opérationnel et quotidien de l’AMIH en région.

Par ailleurs, pour faire vivre l’accord « Handicapable pour Manpower aussi », dédié aux salariés permanents de l’entreprise, les référents « Mission Handicap » sont un relais majeur pour les salariés du réseau. En lien avec les équipes RH et l’AMIH sur le maintien à l’emploi de nos collaborateurs permanents en situation de handicap, les référents « Mission Handicap » sont également un relais à l’intégration de nouveaux entrants TH.

L’animation des 600 référents « Mission Handicap » passe, entre autres, par des conférences téléphoniques ou « webcasts », animées par l’AMIH, au rythme de trois par an.

Dans le cadre de son plan de sensibilisation au handicap, l’AMIH a formé également, en présentiel, les 300 cadres supérieurs de l’entreprise. Elle l’a complétée par une formation en ligne « Handicapable, pour Manpower aussi », qui s’adresse à tous les collaborateurs permanents de Manpower France. Cette formation alterne des cas pédagogiques et des vidéos de salariés TH et de leur manager ayant accepté de partager leur expérience. L’objectif de cette formation est de créer la confiance auprès des salariés de Manpower susceptibles de subir un accident de la vie ou d’intégrer de nouveaux entrants en situation de handicap.

Manpower, partenaire du premier programme de Management pour les non-voyants d’Euromed – Marseille

Conscient de la difficulté, pour les entreprises, de recruter des personnes handicapées diplômées du supérieur, Manpower est partenaire du premier programme de Management pour les non-voyants en France, délivré par l’école de commerce Euromed Management de Marseille, et lancé à l’occasion de la 15e Semaine pour l’emploi des TH.

En tant qu’ « entreprise volontaire et volontariste » de ce programme, Manpower accueillera, dès le 21 novembre 2011, et pendant 18 mois, deux étudiants en alternance au siège de l’entreprise, à Nanterre. A ce titre, les locaux du siège de Manpower sont accessibles aux non-voyants dont l’outil de travail a fait l’objet d’une mise en accessibilité, après diagnostic.

Manpower, partenaire de la 15e Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Dans le cadre de son partenariat avec L’ADAPT, Manpower organise et participe à de multiples actions de terrain, à Paris et en régions, tout au long de cette semaine (Forums emploi, job-datings, visites d’entreprises…)

Toutes les informations : www.semaine-emploi-handicap.com

Agenda complet des événements Manpower disponible à compter de début novembre 2011

http://www.manpower.fr/missionhandicap