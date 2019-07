Manpower, qui a signé deux accords en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, un pour les permanents et un pour les intérimaires, annonce la création de l’Agence Manpower Insertion & Handicap (AMIH). Cette structure nationale dédiée a pour mission de coordonner toutes les activités de Manpower relatives à l’insertion professionnelle, dont le handicap représente l’élément le plus significatif. Elle anime et pilote opérationnellement la politique de l’entreprise en faveur de l’emploi et de l’accompagnement des personnes handicapées, mais aussi des Seniors et des jeunes publics, qu’ils appartiennent à son personnel intérimaire ou permanent.

En tant que « Créateur de Solution pour l’Emploi », Manpower souhaite faire de l’emploi des Travailleurs Handicapés un axe fort de sa politique de ressources humaines et ainsi être un acteur socio-économique de premier plan sur ce thème. « La structure mise en place va permettre de donner toute la mesure de son ambition à l’action de Manpower France dans l’accompagnement des publics les plus fragiles et de développer encore davantage son rôle et son implication dans ce domaine », déclare Jean-François Denoy, Directeur des Ressources Humaines de Manpower France.

Manpower est aujourd’hui la seule entreprise du secteur de l’intérim à avoir