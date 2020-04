Manga sur le handisport : Running Girl, ma course vers les Jeux

Running Girl, ma course vers les Paralympiques – Tome 1 : Un manga tout public sur le handisport

À travers ce manga sur le handisport, on découvre la vie de Rin, une lycéenne de 16 ans, qui a dû être amputée d’une partie de la jambe droite à cause d’un sarcome osseux. Désespérée et désemparée par sa situation, elle met beaucoup de temps à s’adapter à son état et pour apprendre à marcher avec une prothèse. Pourtant, elle va retrouver sa joie de vivre en rencontrant les membres d’un club handisport spécialisé dans la course. Elle fera alors tout pour remplir son nouvel objectif : courir aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

« Running Girl, ma course vers les Paralympiques » est un manga tout public et assez facile d’accès. L’histoire est vite prenante. On découvre tout au long des pages les progrès de la jeune Rin, faisant preuve de courage et de détermination. Abordant le thème du handicap, le livre ne tombe pas dans le cliché, montrant les difficultés de la vie d’une jeune fille amputée, perdue, qui va trouver un but à atteindre et tout donner pour y parvenir. Une belle leçon sur le dépassement de soi qui peut encourager des jeunes en situation de handicap à s’initier au handisport et pourquoi pas, rêver un jour eux aussi, de participer aux Jeux Paralympiques. Une série en trois tomes, en publication trimestrielle.

« Running Girl, ma course vers les Paralympiques » tome 1, Narumi Shigematsu, éditions Akata, 192 pages, 6,99 euros. Manga sur le handisport. Parution du premier tome prévue le 12 mars 2020.

C.R.