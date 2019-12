Manager la vulnérabilité au travail

D’ici 2050, 35 % de la population française aura plus de 60 ans, un vieillissement programmé qui devrait se traduire par un accroissement de la prévalence des pathologies chroniques. Alors que l’allongement de la durée de vie active est évoqué pour financer notre système de retraites, on devine que le nombre de collaborateurs malades ou en situation d’aider une personne malade de leur entourage est statistiquement appelé à augmenter. La menace est réelle : on estime aux Etats-Unis que l’absentéisme lié au seul accompagnement d’une personne malade fait déjà perdre entre 13 et 29 Milliards de dollars à l’économie nationale. Elle va progressivement obliger les entreprises à faire évoluer leurs pratiques, notamment celles touchant au management des collaborateurs les plus fragiles. Impliquée depuis près de dix ans dans le domaine de l’entourage des personnes malades, la Fondation d’entreprise Novartis vient de développer avec la société GII un module de formation inédite à destination des décideurs et responsables de l’encadrement d’équipes : « Manager la vulnérabilité ». A travers des cas pratiques qui abordent les situations de maladie ou d’aide familiale, il propose les clés de réflexion, de compréhension et d’actions utiles à tous ceux qui doivent concilier impératifs de performance collective et nécessaire prise en compte des vulnérabilités individuelles.