Manager la diversité, ça s’apprend

Pas facile, quand on est étudiant en grande école de commerce, de se préparer à affronter la diversité sociale et culturelle du monde du travail. Un cours de 27 h vient d’être créé à l’ÉSC (école Supérieure de Commerce) Grenoble dans le cadre d’un projet soutenu par le FSE (Fonds Social Europén). Il associe aspects juridiques, pratiques managériales, témoignages d’experts et mises en situation.





L’apprentissage du volet juridique de la diversité – comment éviter la discrimination – est devenu courant dans les écoles de commerce : aujourd’hui, en cas de plainte, c’est au manager de prouver qu’il a respecté la loi. Des témoignages : DRH, consultant, médecin du travail… En revanche, peu d’écoles abordent plus largement les pratiques managériales : quelle attitude adopter face à une personne handicapée pour éviter la compassion maladroite ou l’indifférence ? Comment s’ouvrir à d’autres cultures, d’autres façons de s’exprimer, d’autres codes vestimentaires ? Comment prendre de la distance avec son propre système de croyances au moment de recruter ou de prendre en compte le fait religieux ? C’est l’objectif de cette option proposée aux 16 étudiants de 2e année du Programme Grande Ecole de l’ESC Grenoble, dans le cadre d’un projet soutenu par le FSE (Fonds Social Européen). Au-delà du cadre légal et des normes qui balisent ce domaine (charte de la diversité, normes d’accessibilité, label AFNOR sur l’égalité hommes/femmes), elle aborde les questions d’éthique et les pratiques de terrain à travers plusieurs témoignages : DRH, consultant, médecin du travail, responsable d’un réseau d’entreprises… De plus, les étudiants participent à un jeu de rôles autour d’un cas rédigé par leur professeur.