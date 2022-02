Management bienveillant et handicap : Un ouvrage pratique pour l’aborder

Ecouter article Ecouter article

Un ouvrage pratique pour aborder le management bienveillant comme “accélérateur de performance”

Qu’est-ce qui différencie le bien-être du malaise dans une entreprise ? Quels sont les facteurs de risque et les causes les plus fréquentes du mal-être ? Quel est le lien entre facteur humain et management bienveillant ? Dans quelle mesure le bonheur peut-il être un moyen ? Voici quelques-unes des nombreuses questions sur lesquelles se penche l’ouvrage : « Le management bienveillant – Accélérateur de performance – L’Humain au cœur de la réussite de l’entreprise ». Un véritable outil de travail et de réflexion pour toute personne amenée à manager et encadrer au cours de sa carrière professionnelle. Des conseils et arguments qui peuvent également être utiles à toute personne amenée à manager des personnes en situation de handicap et leurs collègues.

« Le facteur humain est la principale différence entre les entreprises qui associent le bien-être des salariés à la compétitivité sur le long terme, et les entreprises qui sont uniquement centrées sur le profit à court terme. Comment celles qui réussissent arrivent-elles à concilier performance économique, climat social apaisé et salariés heureux d’y travailler ? Tout simplement en améliorant leur profitabilité par un management fondé sur la bienveillance, le droit à l’erreur et la confiance !

Remettre en cause l’organisation, le système de management mais également les méthodes de travail, repenser la politique de rémunération et la gestion des relations pour faciliter le dialogue… Toutes ces actions permettent de dégager des résultats financiers souvent meilleurs que ceux des entreprises qui pratiquent un management malveillant et parfois douteux. À l’appui d’un diagnostic des pratiques vertueuses et d’autres plus contestables, les auteurs préconisent des méthodes performantes pour améliorer le bien-être des salariés, le climat social, le succès et la rentabilité de l’entreprise, quel que soit le secteur d’activité ».

