Sylvie Le Brazidec est née en Bretagne, à Josselin en 1969. Son premier enfant, Ronan, né en 1989 est autiste. Dans son ouvrage elle livre un témoignage bouleversant, sans tabou, nous plonge dans son quotidien atypique de mère, de femme, depuis la naissance de son fils, jusqu’à sa prise en charge en foyer d’accueil médicalisé en 2011 à Cannes.

Sylvie fait découvrir les aspects insoupçonnés de la vraie vie au jour le jour avec un enfant autiste, la vie de famille, la relation avec les professionnels, l’administration, les rencontres providentielles, avec beaucoup d’émotions, non sans un zeste d’humour et d’ironie. L’auteur raconte son parcours parfois très difficile, sa progression dans l’acceptation du handicap, avec des rebondissements, et une rencontre qui va faire basculer sa vie, et lui permettre enfin de libérer tous ses sentiments et d’être aujourd’hui une femme et une mère épanouie.

Maman rescapée de l’autisme, Sylvie Le Brazidec, édition AFD, 18,05 euros