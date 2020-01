“Maman, où es-tu ? Maman, que fais-tu ?” : nouveau livre-CD

Basée à Montpellier, l’association Benjamins Media réalise, édite et diffuse depuis 1998 un programme éditorial unique en Europe en faveur des enfants aveugles et malvoyants : pour chaque titre publié, une transcription en braille et gros caractères du texte, est proposée, en complément du livre-CD. « Maman, où es-tu ? Maman, que fais-tu ? » est une création originale : texte inédit de Françoise Bobe, illustrations de Chiaki Miyamoto, interprétation de Jasmine Dziadon et Johanna Dupuy, musique originale de Thibault Maillé.

Il fait presque nuit, tous les parents sont déjà venus chercher leurs enfants. Tous, sauf la maman de Lilou… Heureusement, Sandra a une idée pour que Lilou attende sa maman le coeur léger.

Il fait vraiment nuit cette fois et Lilou n’aime pas aller au lit ! Son doudou déteste ça lui aussi. D’ailleurs, il est sorti ce soir, au grand étonnement de papa et maman…Ces deux histoires, pour enfants à partir de 2 ans, disent comment apprivoiser ses peurs pour, chaque soir, mieux grandir.Il s’agit du quatorzième titre paru dans la collection « J’écoute je découvre, j’imagine ». Les deux prochains titres, pour enfants à partir de 5 et 6 ans, paraîtront en octobre 2009.

Prix du livre-CD : 21 €. Supplément en braille et gros caractères : 2 €

Une démarche unique en Europe



Peu de textes ont été adaptés à la réalité des jeunes enfants aveugles, à leurs modes de perception et de représentation. Face au constat de ces besoins très insuffisamment couverts, l’Association Benjamins Media réalise depuis 1998 une collection inédite de livres-CD à l’attention de tous les enfants : enfants voyants, aveugles et malvoyants. L’idée maîtresse et novatrice de Benjamins Media est de « donner à voir avec les oreilles » : l’interprétation d’un texte soutenue par une construction sonore (musiques et atmosphères) introduit, complète, éclaire le texte comme le font les images dans un livre album. En effet, la mise en lien d’éléments verbaux et non-verbaux (les bruitages et sons captés dans la nature), authentifie le sens des mots, leur donne consistance.

