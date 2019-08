Maman d’un enfant en situation de handicap : Blog à découvrir

Métro boulot gogo : Suivez au quotidien le blog explosif d’une maman d’un enfant en situation de handicap

Un blog particulièrement original où une illustratrice professionnelle, également maman d’un enfant en situation de handicap, raconte ses anecdotes quotidiennes de façon humoristique, entre coups de cœur et coups de gueule, mésaventures ou moments de bonheur, au travail, avec les enfants ou ailleurs.

En voici un petit extrait : “Rose a passé plusieurs années dans le même hôpital de jour que Valentine, une autre petite fille gogo. Je suis devenue amie avec ses parents, David et Gaëlle, et, bien que nos filles aient changé de structure d’accueil et soient devenues des grandes saucisses adolescentes, nous sommes restés en contact. Un soir où nous dînions justement ensemble à Paris, nous avons parlé de la difficulté de partir en vacances avec nos deux ados pleines de manies, de tocs, de troubles autistiques en tous genres qui rendent difficile la cohabitation avec les amis peu habitués à tout ça. De fil en aiguille, on s’est dit que, tant qu’à gérer des gogos, on n’avait qu’à partir ensemble, après tout. On connait bien les problèmes, on sait à quoi s’attendre et comme y’en a pas une pour rattraper l’autre, ça ne nous fait pas peur. Allez, chiche, on loue un gîte et on programme un week-end tous ensemble : David et Gaëlle, Valentine et sa sœur aînée Morgane, Rose, les Toufaits, Axel et moi”.

À noter qu’il existe également un livre qui reprend une grande partie des anecdotes racontées sur le blog : « Métro boulot gogo », Format 16,5 x 24 cm – 101 pages, 17,50 euros.

À découvrir sur le site : www.illustrateur.paris/categorie/metro/