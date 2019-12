Malakoff Médéric renforce sa mobilisation

Signé à l’unanimité par les organisations syndicales, ce nouvel accord triennal vise à assurer une progression non seulement quantitative mais qualitative de l’emploi des personnes handicapées.

Un taux d’emploi à 6,2 % en 2011

Engagée de longue date dans la promotion de l’insertion des personnes handicapées, le Groupe qui emploie 5 700 salariés, fut parmi les premiers à s’investir, dès 1990, dans une démarche d’insertion,

de formation et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Grâce à cette mobilisation, le taux d’emploi des personnes handicapées dans le Groupe atteint 6,2 % en 2011. Le précédent accord triennal avait permis de poser les fondements d’une culture et de pratiques sur le handicap et d’engager des actions en matière de recrutement, d’intégration et de maintien dans l’emploi ainsi que de collaboration avec le secteur adapté. Le Groupe a ainsi pu faire bénéficier 186 salariés de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, procéder à 27 recrutements de personnes handicapées et développer un service adapté pour les assurés sourds et malentendants. Par son Action sociale, le Groupe consacre également 4 M d’euros par an à des aides individuelles pour faciliter la qualité de vie des personnes handicapées (amélioration de l’habitat, adaptation du véhicule, bourses d’études pour enfants handicapés) et financer des places en établissements spécialisés. L’accord d’entreprise 2012 – 2015 porte sur le renforcement de la politique d’intégration et d’évolution professionnelle des salariés handicapés. Il vise également faciliter l’accueil des stagiaires, sur la base de contrats en alternance, leur permettant de valider leurs projets professionnels. Il prévoit aussi la mise en place d’un cursus de 16 mois de formation d’attaché commercial dédié aux personnes en situation de handicap. Enfin, il s’attache à la prise en compte de la déficience intellectuelle dans l’entreprise.