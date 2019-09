Maladies rares : une pétition pour améliorer la prise en charge

Créée en 2005, l’association Le Petit Marc vient en aide à une famille orléanaise dont l’enfant est atteint du sydrome de Nétherton* et tente de faire évoluer les mentalités et les dispositifs sociaux à l’égard des maladies orphelines et rares. Elle vient ainsi de lancer une pétition sur le site www.change.org. Objectif : éveiller les consciences et faire bouger les lignes en matière de prise en charge.

« Dans la majorité des cas, les personnes atteintes d’une maladie rare ou orpheline doivent, pour se soigner, bénéficier de soins médicaux peu ou pas remboursés par l’assurance maladie compte tenu des spécificités liées à celle-ci ou de la non-reconnaissance de l’efficacité des traitements proposés en France », explique la pétition en préambule. « Certes, il existe des aides (prestations exceptionnelles de la Sécurité Sociale) mais les délais d’obtention très longs (2 à 3 mois après l’avance des frais) sont décourageants », ajoute le texte. En se penchant sur l’exemple de Marc, on comprend vite. Le syndrome de Nétherton est reconnu en Affection Longue Durée Hors Liste, mais la plupart des dépenses de la famille ne rentre pas dans le cadre des prestations légales, explique l’association. La prise en charge leur revient ainsi à 3348 euros par mois soit plus de 40 000 euros par an. « Qu’est-ce qui est fait pour Marc et pour toutes ces personnes, qui faute de moyens financiers, ne peuvent pas être correctement soulagés ou soignés ? », interpelle l’association.

* Le syndrome de Nétherton est une maladie orpheline et aujourd’hui incurable. Elle touche environ 1 enfant sur 200 000 naissances. Elle se caractérise notamment par une érythrodermie interne et externe, des inflammations cutanées et un système pileux déficient. Plus d’informations sur www.association-lepetitmarc.com