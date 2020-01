Maladies rares: GSK signe un accord avec une fondation italienne

LONDRES (AFP) – Le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé lundi un accord avec une fondation italienne pour développer un traitement contre une maladie orpheline, renouvelant son engagement à investir dans la recherche sur ces maladies. Selon un communiqué, GSK s’est engagé à verser 10 millions d’euros à la Fondation San Raffaele, dont le siège est à Milan, et à la “Fondazione Telethon” qui lui est liée après un essai concluant de thérapie génique et cellulaire. En retour, le groupe britannique a acquis l’exclusivité pour développer et commercialiser un traitement pour lutter contre le “déficit en adénosine désaminase” (ADA), responsable d’un déficit immunitaire grave.

Cette maladie touche actuellement quelque 350 enfants dans la monde, a indiqué GSK qui travaillera également sur d’autres projets avec la fondation italienne.

L’accord permet au groupe pharmaceutique de “saisir l’occasion de faire des avancées spectaculaires” dans des secteurs d’avenir, tout en permettant aux chercheurs italiens de profiter de ses moyens et de son expérience pour faire aboutir un traitement, relève GSK.

Marc Dunoyer, responsable de l’unité “maladies rares” du groupe, créée en février dernier, a rappelé que ce type de coopération avait permis à GSK de trouver un médicament permettant d’agir sur une forme rare de leucémie touchant “quelques centaines de personnes chaque année dans le monde”.

Il a affirmé que son unité visait à déterminer “environ 200” maladies rares, sur les 6.000 à 8.000 recensées, sur lesquelles concentrer les recherches en fonction des chances estimées de faire des avancées significatives.

phv/mpf/sb