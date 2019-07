Maladies professionnelles : Un guide pratique pour tous

Guide des maladies professionnelles : Gestion, tarification, contentieux

Un ouvrage pratique et accessible à tous pour trouver des réponses aux nombreuses questions que soulèvent les maladies professionnelles : Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? Comment fonctionne le système de reconnaissance en droit français ? Comment se positionner en tant qu’employeur dans la gestion administrative du dossier ? Comment contester un dossier ?

Au-delà de la gestion administrative qui peut s’avérer complexe, les maladies professionnelles représentent également un enjeu important en termes de coût ainsi qu’un risque juridique certain pour les entreprises. Illustré par des exemples concrets et intégrant les dernières nouveautés en matière de tarification des ATMP, issues notamment de la loi Travail et des ordonnances Macron, cet ouvrage accompagnera tous les professionnels chargés de la gestion de ces dossiers techniques et parfois complexes. L’auteur de cet ouvrage, Sandrine Ferrand, est consultante spécialisée en droit social et en communication. Elle est depuis 18 ans à la tête de son cabinet de conseil auprès des employeurs. Forte d’un passé en entreprises et en cabinet d’avocat (pendant plus de 10 ans), elle est parallèlement formatrice depuis 20 ans dans plusieurs domaines tels que le droit social, les maladies professionnelles, la prévention et la gestion des risques professionnels.

Maître Praticienne en PNL et coach certifiée SICPNL (Société Internationale de Coaching PNL), passionnée par les êtres humains et leurs potentiels, elle accompagne dirigeants, managers et collaborateurs afin d’optimiser leurs parcours professionnels. Elle est également Praticienne en Hypnose Ericksonnienne (certifiée par le New York Institute). Spécialisée en interventions orientées solutions (IOS), la conduite du changement et la cohésion d’équipe font partie de ses domaines de prédilection. Très attirée par les ressources humaines, elle accompagne les entreprises dans le quotidien de leurs problèmes juridiques et relationnels touchant à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de leurs salariés. Elle met désormais son expertise à disposition des employeurs tant privés que publics, mais aussi de toute personne souhaitant être accompagnée dans ses projets personnels.



« Guide des maladies professionnelles : Gestion, tarification, contentieux », Sandrine Ferrand, édition Gereso, 151 pages, 23 euros.