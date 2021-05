Maladies parodontales : Un test pour mesurer votre santé gingivale

Ecouter article Ecouter article





L’union française pour la santé bucco-dentaire propose un test interactif en ligne pour que chacun puisse évaluer le risque d’être atteint par des maladies parodontales.

Le 12 mai : cette date ne vous parle certainement pas mais il s’agit d’un jour importante : la journée européenne de la santé gingivale. Cet événement compte d’autant plus qu’à l’heure actuelle, 4 français sur 10 ne se rendent pas chez le dentiste. De ce fait, la prévention et la visibilité par rapport à ce sujet semblent primordiales. Qu’est-ce qu’une maladie parodontale ? Il s’agit d’une pathologie qui touche les tissus de soutien des dents : gencives, os et ligaments. Ces maladies figurent au 11ème rang mondial des plus répandues. C’est pour cela que l’UFSBD a créé et mis en ligne sur son site internet un test interactif pour évaluer les risques d’être atteint par une maladie parodontale.

Ce test, réalisable en moins de 2 minutes, permet de faire le point sur notre santé bucco-dentaire et de bénéficier de conseils pour que l’hygiène de nos dents et de nos gencives soit bonne. Une visite chez le dentiste est quasiment toujours conseillée.

Un questionnaire rapide et de bon conseil

L’Union française pour la santé bucco-dentaire a mis en place ce test afin de définir le risque parodontal. Il semble que ce soit une belle réussite. En effet, il est composé de 12 questions avec un format questionnaire à choix multiples qui alterne entre des OUI/NON ou plusieurs réponses possibles. Par exemple : combien de fois vous lavez-vous les dents par jour ? (moins d’une fois, une fois, ou au moins deux). Chaque réponse donne accès à la rubrique « Le saviez-vous ? » qui éclaire et explique un fait en lien avec les maladies parodontales.

Chose pratique, à chaque réponse quelque peu inquiétante, le test nous propose une alerte expliquant le problème et nous donne un conseil pour remédier à ce souci de traitement de nos gencives. Il est également possible de retrouver tout au long de ce test des schémas illustrant des étapes clés dans la lutte contre les maladies parodontales, comme la méthode BROS ou la méthode 1-2-3-4. Mais il n’y a pas que des remontrances, en effet, chaque réponse montrant un bon traitement de notre système bucco-dentaire, une explication accompagnée d’un « bravo » nous sera proposée. Pour clôturer le tout, à la fin du questionnaire, un nombre de points nous est attribué et cela correspond à un risque faible, modéré ou élevé d’être concerné par une maladie parodontale.

Une journée de la santé gingivale

L’UFSBD n’est pas la seule institution à prendre des initiatives pour que le grand public prenne en main sa santé bucco-dentaire. L’EFP, la fédération européenne de parodontologie, participe également à la journée de la santé gingivale 2021. Son slogan : « Prévenir les maladies des gencives est possible ». Cela se traduit par 4 vidéos humoristiques sur quatre facteurs importants pouvant provoquer la maladie parodontale : la perte de dents, les dents sensibles, la mauvaise haleine ainsi que le tabac. Ces vidéos sont disponibles sur Youtube.

De nombreuses affiches ont également été distribuées pour être affichées dans les salles d’attente pour sensibiliser les patients.

Pour réaliser ce test : https://www.ufsbd.fr/quizz_ufsbd/UFSBD_quiz_parodontale/story.html

Tom Vignals