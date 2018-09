Maladies neuro-évolutives : Université d’été à Biarritz

Maladies neuro-évolutives : 8e Université d’été d’éthique à Biarritz

La 8e édition de l’Université d’été Éthique, Alzheimer et maladies neuro-évolutives, organisée par l’Espace éthique Île-de-France, se déroulera à Biarritz les 17 et 18 septembre 2018. Elle sera consacrée au thème : « Vivre l’instant présent, anticiper les instants futurs ».

Au programme : conférences, entretiens, ateliers et tables rondes avec l’intervention de nombreux experts. À cette occasion, deux grandes résolutions seront également annoncées pour favoriser la vie au quotidien des personnes malades et leur insertion sociale : la parution de la nouvelle édition de la Charte « Éthique, Alzheimer et maladies apparentées et société » et le Manifeste « Vers une société bienveillante ».

Pratique : Rendez-vous les 17 et 18 septembre 2018, de 9h à 17h, au Casino Municipal de Biarritz, 1 Avenue Edouard VII, 65200 Biarritz. Pour vous inscrire, rendez-vous sur l’espace dédié en ligne : http://mnd.espace-ethique.org/ue2018