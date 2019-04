Maladies les plus recherchées par les internautes : L’endométriose en tête

Une étude dévoile le Top 100 des maladies les plus recherchées sur internet en 2018

L’endométriose, la maladie de Charcot et la maladie de Lyme : ce sont les trois maladies les plus recherchées par les Français sur les moteurs de recherche internet au cours de l’année 2018 d’après une étude menée par la pharmacie en ligne Newpharma. Celle-ci rescence les 100 maladies les plus recherchées par les internautes.

Ainsi l’endométriose serait recherchée 175.500 fois par mois, la maladie de Charcot 144.900 fois par mois, et la maladie de Lyme 114.400 fois par mois. Viennent ensuite la fibromyalgie (110.000 recherches par mois), la maladie de Crohn (95.900), la mononucléose (92.100), le psoriasis (90.500), la scarlatine (90.500), les hémorroïdes (87.600), et la schizophrénie (79.400). « L’endométriose est une maladie gynécologique qui touche près d’une femme sur dix, rappelle Newpharma. Elle est également la première cause de stérilité. Depuis 2015, une hausse des recherches sur ce terme a été constatée. Cette maladie souvent négligée par les médecins a été reconnue en tant que telle récemment. Des organisations comme Info-Endométriose ont vu le jour afin de sensibiliser les femmes contre cette maladie ».

Pour en savoir plus sur cette étude, rendez-vous sur le site dédié : https://www.newpharma.fr/cnt/art/322/dossier-les-maladies-les-plus-recherchees-sur-internet-en-france-en-2018.html