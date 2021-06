Maladies gynécologiques : L’application “Utter us” sensibilise et informe

Ecouter article Ecouter article





Une application mobile pour informer et sensibiliser le public, et notamment les jeunes, sur le thème des maladies gynécologiques

Sensibiliser le public et faire mieux connaître les différentes maladies gynécologiques et sexuelles féminines : telle est la vocation de l’application « Utter us » actuellement en cours de création et développée par ENDOmind (association endométriose) et ComPaRe (communauté de patients pour la recherche).

Concrètement il s’agit d’un jeu vidéo pour smartphone sur le thème des maladies gynécologiques. Il a notamment pour but de sensibiliser les jeunes femmes à ces maladies pour la plupart desquelles des solutions existent, et à réduire les retards de diagnostic.

“L’idée de ce jeu est aussi de démystifier ces maladies, d’en proposer une vulgarisation en fournissant des explications médicales et scientifiques à chacun des niveaux », expliquent ses créateurs. Ce sera la pierre angulaire d’une campagne de communication auprès du grand public sur la santé des femmes et la santé sexuelle au cours d’une campagne digitale. Il est nécessaire de sensibiliser notamment les jeunes femmes à ces problèmes de santé pour lesquels des solutions existent. Les retards diagnostics font encore trop de dégâts physique, psychologiques et sociaux. Le prototype du jeu a été réalisé lors d’une GameJam par des personnes concernées, des médecins, chercheurs, game artists, game designers, développeurs et musiciens. C’est donc une histoire collaborative qui naturellement se tourne vers le crowdfunding pour poursuivre l’aventure”.

Afin de trouver les fonds nécessaires au développement du projet, ENDOmind et ComPaRe ont lancé un appel à financement participatif sur la plateforme Ulule. Celui-ci a abouti avec succès en avril dernier, ce qui permettra certainement aux deux partenaires de mener à bien leur projet. L’application devrait voir le jour au cours de l’été.

Plus obtenir d’informations sur cette application mobile consacrée aux maladies gynécologiques et suivre son développement, rendez-vous sur la page dédiée : https://fr.ulule.com/utter-us/