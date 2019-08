Maladie rare : Quand un enfant au corps différent entre à l’école

FRANKY au grand sourire : l’histoire de Franky, garçon atteint d’une maladie rare, racontée par une petite fille

Sandji est une petite fille qui aime l’océan, le dhal au curry et les moules-frites mais déteste la guerre. Un jour, sa classe reçoit Franky, un enfant québécois venu passer quelques semaines en France avec ses parents. Mais il a une particularité : le jeune garçon est atteint d’une maladie rare qui l’empêche de quitter son lit d’hôpital à roulettes. Tous les élèves et leur professeur, M. Nelain, doivent l’accueillir dans la bonne humeur.

« Franky est resté les trois semaines dans notre classe. On a fait plein de choses. On est même allés au cinéma, en le mettant dans une poussette pour qu’il puisse venir avec nous. Les gens qu’on croisait sur le trottoir le regardaient parfois avec un drôle d’air. Mais lui s’en fichait complètement. Il souriait, et nous on chantait. Lui ne chantait pas parce qu’il n’avait pas assez d’air dans ses poumons pour chanter, mais il souriait aux gens qui le regardaient avec leurs yeux pleins de peur. »

Ce récit, adapté aux lecteurs débutants font écho à la tolérance, la solidarité et l’accueil de l’autre. Franky est inspiré d’un élève que Thierry Lenain a rencontré quand il était enseignant.

« FRANKY au grand sourire », Thierry Lenain et Félix Larive, éditions Talents Hauts, 36 pages, 7 euros.