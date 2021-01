Maladie des os de verre : Le récit-témoignage de Stéphane Froger

Ecouter article Ecouter article





En mille morceaux : Un roman autobiographique qui évoque la maladie des os de verre

À travers ce roman autobiographique, Stéphane Froger raconte son combat contre la maladie… depuis les premières heures de sa vie. En effet, il est né avec la maladie des os de verre, syndrome qui a gravement affecté sa croissance. Après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises et connu de longs séjours à l’hôpital, il a malgré tout réussi, avec l’aide de ses proches, à conquérir son indépendance.

Des os fragiles et des accidents à répétition

« Dès sa naissance, on découvre que Stéphane est atteint de la « maladie des os de verre ». Ses os sont d’une extrême fragilité et peuvent se briser au moindre choc. Aujourd’hui, à 36 ans, il ne mesure que 95 centimètres et se déplace en fauteuil roulant. Son récit retrace son enfance marquée par des accidents à répétition, qui ont failli lui coûter la vie. Mais surtout, Stéphane raconte sa quête d’indépendance pour apprendre à se déplacer seul, trouver un travail ou vivre dans son propre appartement. Il sait qu’il n’aura jamais une existence normale et que tout peut s’arrêter brutalement. Mais malgré tout, il trouve que la vie est belle ».

« En mille morceaux », Stéphane Froger, éditions City, 224 pages, 17,50 euros.