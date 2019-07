Lyme : Une femme raconte son parcours du combattant

J’ai surmonté la maladie de Lyme

Dans cet ouvrage, Laura Arnal, jeune femme de 40 ans et mère de trois enfants, raconte son expérience de la maladie de Lyme. Elle revient sur ses huit années de ballotage d’un médecin à l’autre qui l’ont menée à un état de santé ravagé et à un isolement social progressif. Jusqu’au diagnostic enfin posé et à la rencontre avec le bon médecin.

Ce véritable parcours du combattant à l’issue pourtant positive porte l’espoir de retrouver une vie normale. Cette maladie transmise par les tiques est de plus en plus fréquente et pas toujours bien diagnostiquée, ni bien traitée. Ce récit mené tambour battant permet de comprendre ce que vivent les personnes atteintes de la maladie de Lyme et leurs proches. Et surtout, à travers l’histoire de Laura, il donne aux malades toutes les clés pour qu’ils sachent se faire entendre, se faire aider, et que leur souffrance soit mieux considérée.

« J’ai surmonté la maladie de Lyme », Laura Arnal et Charlotte Guttinger, éditions Odile Jacob. Parution le 15 Mai 2019.